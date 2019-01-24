Payitaht Abdülhamid 71. bölüm fragmanında Abdülhamid'in eli kolu bağlanıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 71. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rothshild’in anlaşma için koyduğu şart, Abdülhamid’in elini kolunu bağlar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Halid ve ekibi Camgöz’ün acısını yaşarken, Camgöz’den kalan bir sandıktan çıkanlar, hepsini alt üst eder ve dönülmez bir yola iter. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Rothshild’in anlaşma için koyduğu şart, Abdülhamid’in elini kolunu bağlar. Halil Halid ve ekibi Camgöz’ün acısını yaşarken, Camgöz’den kalan bir sandıktan çıkanlar, hepsini alt üst eder ve dönülmez bir yola iter.
Vembery, Rothshild’in tehdidiyle yine Abdülhamid aleyhine çalışmak mecburiyetinde kalır. Abdülhamid Hafaya-i esrara ulaşmaya çalışırken Vembery de peşlerine düşer. Abdülhamid’in hayır için açmaya niyetlendiği Darulhayr-ı Ali, Rothshild ve Jorris için hain bir tuzağın kapanı olur.
Abdülhamid’e açılışta bir suikast olabileceğini düşünen Bidar, açılışa gitmesine mani olmaya çalışır. Bu arada Abdülhamid’le eş zamanlı, Şivenaz’ın kendisini öldürmek amaçlı giriştiği teşebbüsten habersizdir.
Şivenaz, amacına ulaşıp Bidar’ı öldürebilecek mi? Kendisine suikast yapılacağı istihbaratını alan Abdülhamid ne yapacak? Ona inananları, milletini hayal kırıklığına uğratmamak için tuzağı görüp bile bile bu kapana girecek mi?
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