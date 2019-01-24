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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 71. bölüm fragmanında Abdülhamid'in eli kolu bağlanıyor

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Payitaht Abdülhamid 71. bölüm fragmanında Abdülhamid'in eli kolu bağlanıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 71. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rothshild’in anlaşma için koyduğu şart, Abdülhamid’in elini kolunu bağlar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Halil Halid ve ekibi Camgöz’ün acısını yaşarken, Camgöz’den kalan bir sandıktan çıkanlar, hepsini alt üst eder ve dönülmez bir yola iter. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Rothshild’in anlaşma için koyduğu şart, Abdülhamid’in elini kolunu bağlar. Halil Halid ve ekibi Camgöz’ün acısını yaşarken, Camgöz’den kalan bir sandıktan çıkanlar, hepsini alt üst eder ve dönülmez bir yola iter.

Vembery, Rothshild’in tehdidiyle yine Abdülhamid aleyhine çalışmak mecburiyetinde kalır. Abdülhamid Hafaya-i esrara ulaşmaya çalışırken Vembery de peşlerine düşer. Abdülhamid’in hayır için açmaya niyetlendiği Darulhayr-ı Ali, Rothshild ve Jorris için hain bir tuzağın kapanı olur.

Abdülhamid’e açılışta bir suikast olabileceğini düşünen Bidar, açılışa gitmesine mani olmaya çalışır. Bu arada Abdülhamid’le eş zamanlı, Şivenaz’ın kendisini öldürmek amaçlı giriştiği teşebbüsten habersizdir.

Şivenaz, amacına ulaşıp Bidar’ı öldürebilecek mi? Kendisine suikast yapılacağı istihbaratını alan Abdülhamid ne yapacak? Ona inananları, milletini hayal kırıklığına uğratmamak için tuzağı görüp bile bile bu kapana girecek mi?

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