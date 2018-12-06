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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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06.12.2018 - 18:28, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 64. bölüm fragmanında Abdülhamid çaresiz kalıyor

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Payitaht Abdülhamid 64. bölüm fragmanında Abdülhamid çaresiz kalıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 64. bölüm fragmanıyla izleyicilerine sürükleyici dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid oğlu Mehmet Selim ve oğul gibi sevdiği Halil Halit’in içine düştükleri durum karşısında çaresiz durumdadır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid’e gerçekleri söylemeye karar veren Vembery ise ölümle pençeleşmektedir. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdülhamid oğlu Mehmet Selim ve oğul gibi sevdiği Halil Halit’in içine düştükleri durum karşısında çaresiz durumdadır. Abdülhamid’e gerçekleri söylemeye karar veren Vembery ise ölümle pençeleşmektedir. Fuat ve Samuel’in oyunuyla, Sultan’ın çok sevdiği devletinin silahları Halil Halid’i hedef almıştır. Halil Halid adına atılan iftirayı temizlemek için yeğenleriyle yolunu ayırmak zorunda kalır. Bu arada Doryan ve paralı adamları Halil Halid’in mekanını basar. Söğütlü, Camgöz ve Tatar’ın kendilerini savunacak sadece bir kurşunları vardır.



Karaso’nun teklifi Sabahattin’in yolunu Fuat ve Şivenaz’la kesiştirir. Sabahattin geri dönülmez bir yola girer. Şer ittifaklarının ördüğü tüm ağları gören Abdülhamid ağlarını terse çevirip onları kapana sokacak bir plan yapar.

Abdülkadir Nesim’in evinde yaşanan hadiseden dolayı büyük bir vicdan azabı içindedir. Şivenaz bu olayı Abdülkadir’e karşı bir tehdit olarak kullanırken, Bidar şüphelenir… Zeynep ise Abdülkadir’e karşı oynanan oyundan dolayı acı çeker. Şivenaz’la tartışır ve vicdanının ağır basmasıyla önemli bir karar alır. Bidar’la konuşacaktır. Zeynep’le konuşan Bidar, Şivenaz’a herşeyi bildiğini söyleyince, Şivenaz’ın cevabı ne olacak?

İşkodralı’nın başına ördüğü çorap Mehmet Selim’i şehzadelikten feragat mi ettirecek? Halil Halid kendini aklamayı başarabilecek mi? Vembery uyanıp Abdülhamid’e Fuat ve Şivenaz ile ilgili hakikati söyleyecek mi?

Abdülhamid’in şer ittifakına karşı yaptığı plan başarılı olacak mı?

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