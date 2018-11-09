Payitaht Abdülhamid 60. bölüm fragmanında Abdülhamid plan kuruyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 60. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Reval masasında Osmanlı’yı bölüşmek üzerine pazarlıklar sürerken, Abdülhamid bu masayı dağıtmanın yollarını arar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Bidar Sultan, Seniha ile vakfa giderken, kaçırıldığı kulübede yatağa mahkum olduğu söylenen yaşlı adamı yolda yürürken görür. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Reval masasında Osmanlı’yı bölüşmek üzerine pazarlıklar sürerken, Abdülhamid bu masayı dağıtmanın yollarını arar. Fuat ise Abdülhamid’in yeni hamlesini İngilizlere sızdırmak için Heyeti Mahsusa’ya girmeyi hedefler. Böylece yapılan planlardan haberi olacaktır. Abdülhamid dahiyane bir strateji geliştirir ve Halil Halid’i vazifelendirip Rusya’ya gönderir… Eğer planı işe yararsa Rus-İngiliz işbirliğini bozulacaktır. Ancak Fuat planı öğrenip sızdırır.
Bidar Sultan, Seniha ile vakfa giderken, kaçırıldığı kulübede yatağa mahkum olduğu söylenen yaşlı adamı yolda yürürken görür… Muhafızlara adamı yakalatır ve saraya getirtir. Adam Şivenaz’ı ele verirse, Bidar her şeyi öğrenecektir… Bidar, rüyalarında gördüklerinin gerçek olduğunu ve Şivenaz’ın gerçek kimliğini öğrenebilecek mi?
Naime ve Abdülkadir, ticaret anlaşmasına imza atıp içine çekildikleri büyük tuzağa düşecek mi?
Halil Halid, ilk kez kendisine kurulan kumpas karşısında çaresiz mi kalacak? Abdülhamid, yaptığı plan deşifre olunca, Reval masasında Osmanlı’yı parçalamalarına nasıl engel olacak?
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