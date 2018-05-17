Payitaht Abdülhamid 51. bölüm fragmanında Abdülhamid bilgi almaya çalışıyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 51. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, emrindeki Paşalardan hangisinin masonlarla işbirliği yaptığını öğrenmeye çalışır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde öldü zannedilen Parvus ise Tebriz Valisine haber göndertir ve Azerbaycan Türklerine zulmedilip hapse atılmalarını ister. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid, emrindeki Paşalardan hangisinin masonlarla işbirliği yaptığını öğrenmeye çalışır. Öldü zannedilen Parvus ise Tebriz Valisine haber göndertir ve Azerbaycan Türklerine zulmedilip hapse atılmalarını ister. Böylece İran’la Osmanlı arasında bir harp başlatacak, Abdülhamid’i zor duruma sokacaktır.
Abdülhamid, Meyyit ve Söğütlü alayını İran’a gönderir. Parvus, Abdülhamid’in harp masrafları için memur maaşlarından kesinti yapacağına dair asılsız bir dedikodu yayar ve memurları isyana teşvik eder.
Fehim Paşa ise Payitaht’taki tüm kumarhanelerin kapatılması için operasyon başlatır.
Kemalettin, bir askerinin yardımıyla zindandan kaçar ve Hatice’yi beraberinde götürmek ister. Hatice reddeder, ancak Kemalettin Fizan’a götürülmek üzere yola çıkan Hatice’nin olduğu arabanın yolunu keser!
Bidar, Kemalettin ve Hatice’nin kaçışlarında Seniha’nın rolü olduğunu düşünmektedir. İki kadın arasında fırtınalar koparken, bir başka fırtına da Handan, Efsun cephesinde etkisini gösterir. Efsun, Handan’ın hamile olmadığını öğrenir ve Mehmet Selim’e karısı hakkındaki korkunç gerçeği söyler.
Abdülkadir, Mislimelek’i de yanında almış ormanda avlanırken, saklanan Hatice ve Kemalettin’i görür. İki erkek arasındaki kavgada patlayan silahın kurşunu içlerinden birine isabet eder!
Parvus’un tuzağına düşen memurlar, ellerinde istifa dilekçeleri Sarayın bahçesine yürürler… Abdülhamid, kendisine karşı doldurulmuş memurlarla karşı kaşıya gelirken, Parvus tüm hanedanın yok edilmesi ile ilgili dehşet verici planını devreye sokar.
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