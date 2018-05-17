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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
17.05.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 51. bölüm fragmanında Abdülhamid bilgi almaya çalışıyor

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Payitaht Abdülhamid 51. bölüm fragmanında Abdülhamid bilgi almaya çalışıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 51. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid, emrindeki Paşalardan hangisinin masonlarla işbirliği yaptığını öğrenmeye çalışır. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde öldü zannedilen Parvus ise Tebriz Valisine haber göndertir ve Azerbaycan Türklerine zulmedilip hapse atılmalarını ister. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid, emrindeki Paşalardan hangisinin masonlarla işbirliği yaptığını öğrenmeye çalışır. Öldü zannedilen Parvus ise Tebriz Valisine haber göndertir ve Azerbaycan Türklerine zulmedilip hapse atılmalarını ister. Böylece İran’la Osmanlı arasında bir harp başlatacak, Abdülhamid’i zor duruma sokacaktır.
 
Abdülhamid, Meyyit ve Söğütlü alayını İran’a gönderir. Parvus, Abdülhamid’in harp masrafları için memur maaşlarından kesinti yapacağına dair asılsız bir dedikodu yayar ve memurları isyana teşvik eder.
 
Fehim Paşa ise Payitaht’taki  tüm kumarhanelerin kapatılması için operasyon başlatır.
Kemalettin, bir askerinin yardımıyla zindandan kaçar ve Hatice’yi beraberinde götürmek ister. Hatice reddeder, ancak Kemalettin Fizan’a götürülmek üzere yola çıkan Hatice’nin olduğu arabanın yolunu keser!
 
Bidar, Kemalettin ve Hatice’nin kaçışlarında Seniha’nın rolü olduğunu düşünmektedir. İki kadın arasında fırtınalar koparken, bir başka fırtına da Handan, Efsun cephesinde etkisini gösterir. Efsun, Handan’ın hamile olmadığını öğrenir ve  Mehmet Selim’e karısı hakkındaki korkunç gerçeği söyler.
 
Abdülkadir, Mislimelek’i de yanında almış ormanda avlanırken, saklanan Hatice ve Kemalettin’i görür. İki erkek arasındaki kavgada patlayan silahın kurşunu içlerinden birine isabet eder!
 
Parvus’un tuzağına düşen memurlar, ellerinde istifa dilekçeleri Sarayın bahçesine yürürler… Abdülhamid, kendisine karşı doldurulmuş memurlarla karşı kaşıya gelirken, Parvus tüm hanedanın yok edilmesi ile ilgili dehşet verici planını devreye sokar.

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