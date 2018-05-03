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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.05.2018 - 17:47, Son Güncelleme:

Payitaht Abdülhamid 49. bölüm fragmanında Abdülhamid keskin zekasını kullanıyor

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Payitaht Abdülhamid 49. bölüm fragmanında Abdülhamid keskin zekasını kullanıyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 49. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid keskin zekâsı sayesinde bir kez daha tiyatroda gerçekleşecek olan suikastın önüne geçip dünya harbinin çıkmasına engel olur. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid tüm dünyadaki Müslümanlara daha iyi bir hayat sunmak için çalışmalar yaparken Parvus da boş durmaz. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Abdülhamid keskin zekâsı sayesinde bir kez daha tiyatroda gerçekleşecek olan suikastın önüne geçip dünya harbinin çıkmasına engel olur. Aynı gece Fehim Paşa tiyatroda Parvus’u görmüş ancak emin olamamıştır. Parvus ise ayağına dolanan Fehim Paşa için bu defa güzel bir tuzak hazırlığı içindedir.

Abdülhamid tüm dünyadaki Müslümanlara daha iyi bir hayat sunmak için çalışmalar yaparken Parvus da boş durmaz. Bu defa, Abdülhamid ve Hanedanlığı yok edecek ölümcül bir plana girişir. Bu plan için İstanbul’daki masonları bir araya toplayacaktır. Üstelik Abdülhamid’in yakın çevresindeki iki Paşa da bu masonların arasındadır. Parvus, onların yanına Mahmud Paşa’yı da katmakta kararlıdır. Mahmud Paşa bir kere daha Abdülhamid’e ihanet edecek midir?

Kemalettin ve Hatice’nin geçmişte yaşadıkları aşkı öğrenen Naime deliye döner. Bidar ve Seniha’nın da durumdan haber olduğunu duyunca daha da yıkılır. Seniha ve Bidar’ın arası bu mesele yüzünde bir kere daha gerilirken Naime, Hatice ve Kemalettin’i kendisiyle birlikte ölüme götürecek büyük bir oyun hazırlar.

Abdülkadir’in arkasından Sarayın altındaki dehlize inip kaybolan Mislimelek’i ise büyük bir tehlike beklemektedir.

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