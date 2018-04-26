Payitaht Abdülhamid 48. bölüm fragmanında Harbiyeliler saraya yürüyor
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan 48. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid’e karşı başlayan ihtilal alevlenmiş, silahlanan Harbiyeliler Saraya yürümektedirler. İşte, Payitaht Abdülhamid 48. bölüm fragmanı.
Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Abdülhamid ya tahttan indirilecek, ya katledilecektir. İşte, Payitaht Abdülhamid 48. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Abdülhamid’e karşı başlayan ihtilal alevlenmiş, silahlanan Harbiyeliler Saraya yürümektedirler. Abdülhamid ya tahttan indirilecek, ya katledilecektir.
1. Ordu sokakları tutmuş, halk sokaklara dökülmüştür. Mahmud Paşa isyancılara engel olmaya çalışayım derken kendini ateşin ortasına atar.
Öte yandan Meyyit, Fehim Paşa ve adamları Saraya destek için giderken Parvus tarafından tuzağa düşürülürler. Şimdi onlar da tıpkı Abdülhamid gibi bir başka ölüm kalım savaşı içindedirler.
Parvus bütün bunlarla yetinmeyip Abdülhamid’in telgraf hattını ele geçirmiş, Abdülhamid’in hafiyelerine büyük bir suikastın emri vermiştir. Şimdi hem Abdülhamid’i hem Osmanlı’yı aynı anda bitirmeye her zamankinden daha yakındır.
Handan, Mehmet Selim’den bebeği kaybettiğini gizlerken, Efsun’un varlığına daha fazla dayanamaz ve kendini kaybedip ona saldırır.
Bidar haremdeki dengeleri sağlamaya çalışırken, yeni bir kriz patlak verir. Naime, Hatice ve Kemalettin arasındaki her şeyi öğrenmiştir. Bu arada Mislimelek’in de Abdülkadir yüzünden hayatı tehlikeye girer.
Haremdeki rüzgârlar fırtınaya dönerken, hem içerden hem dışarıdan uğradığı ihanetlerle sarsılan Abdülhamid, hayatını, tahtını, koruyabilecek mi?
Payitaht’ın sokak dengelerini korumaya çalışan Fehim Paşa’nın karşısına çıkacak olan zeki, mahcup, güzel, gururlu "kibritçi kız" olan Bulgar göçmeni İrena ile aklı başından gidecek…
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