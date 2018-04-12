Payitaht Abdülhamid 46. bölüm 2. fragmanında ortalığı karıştıran kutu
Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm 2 fragmanı yayınlandı. Trt 1’in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid’in 46. bölümünde entrika dozu yüksek sahneler var. Parvus’un Abdülhamid’e hediye olarak getirdiği sandık, ortalığı karıştırıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 46. Bölüm fragmanları ve kısa bir özet!
Payitaht Abdülhamid 46. bölümü için geri sayım sürerken 2. fragman duyurusu geldi. 13 Nisan Cuma tarihli Payitaht Abdülhamid yeni bölümünde Parvus, canını Abdülhamid’in merhametine bırakırken aslında büyük bir oyunun da planını yapıyor. Abdülhamid’e hediye olarak getirdiği sandık, Pandora’nın kutusu gibi açıldığı an felaketleri ve hastalıkları da ortaya saçıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 46. bölümünden ilk görüntüler!
Parvus içeriden, Karaso, Gertrude Bell ve Sabahattin dışarıdan Abdülhamid’i kıskaca alırlar. Karaso’nun fitilini yaktığı ateş sokakları sarar. Bell’in pervasızca uzattığı el, kutsal bir kitabı kirletir. Parvus, Sabahattin aracılığıyla Sarayın kalbine ilerler.
Seniha ve Bidar’ın oğulları üzerinden çekişmeleri devam eder. Seniha, Sabahattin’in onurunu kurtarmayı başarır. Bu kez de Bidar Abdülkadir’e olan güvenini kaybeder. Handan en büyük korkusuyla, Efsun ise Handan’ın düşmanlığının gerçek nedeniyle yüzleşir. Hatice boşanmamak için Vasfi’ye sadakatini ispat etmek zorundadır, ama nasıl?
Fehim Paşa, Meyyit’in yardımıyla şer ittifakının Abdülhamid’e kurduğu oyunu çözebilecek mi?
Abdülhamid ayaklarına dolanan bu hain tuzaktan kurtulabilecek mi?
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