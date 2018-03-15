Payitaht Abdülhamid 42. bölüm fragmanında Parvus'un oyunu bozuluyor

Payitaht Abdülhamid dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde İngiltere’den Payitaht’a henüz gelmiş olan ‘Çöl Tilkisi’ Gertrude Bell, Abdülhamid’in huzuruna çıkar. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sultan Abdülhamid, keskin zekasıyla Parvus’un oyununu bozmuş, büyük bir katliamın olmasını engellemiştir.



Bu sırada İngiltere’den Payitaht’a henüz gelmiş olan ‘Çöl Tilkisi’ Gertrude Bell, Abdülhamid’in huzuruna çıkar. Osmanlı topraklarında kazı yapmak için izin ister. Ancak genç kadının Abdülhamid’in hilafetini bitirmek için büyük bir planı vardır.



Mahmud Paşa ve Selim Paşa Sadrazamlık yarışı içindeyken, Sabahattin ve Abdülkadir de Pakize’yi evlenmeye ikna etmek için yarışa girmiştir adeta.



Parvus, peşinde olduğu Fehim Paşa’yı tuzağa düşürmek için bir plan hazırlar.



Fehim Paşa, Parvus’un tuzağından kurtulabilecek mi?



Hatice ve Kemalettin’in birbirlerine olan hislerini öğrenen Vasfi Paşa ne yapacak?



Abdülhamid kendisi hakkında İslam dünyasını kışkırtan, Bell’in planının ortağı sahte Seyyid’in maskesini düşürecek mi?