Payitaht Abdülhamid 38. bölüm fragmanında Seniha Mahmud Paşa’yı affedecek midir?

Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan Abdülhamid, kendini linç etmeye gelen, Parvus tarafından kandırılmış halk ile karşı karşıyadır. Abdülhamid, memleketini satacağına, kaçıp gideceğine inandırılarak galeyana gelmiş olan halkını nasıl teskin edecektir? İşte, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Parvus ise, Abdülhamid’i böylesine zor bir durumun içine sokmanın keyfini sürmektedir…
Abdülhamid, öfkelidir. Parvus’a karşı büyük bir hamle yapar ancak Parvus arkasına Avrupa devletlerini almıştır. Avrupa’daki öğrencilerimizi tutuklatır… Kendi hürriyetine karşılık onları öne sürer… Bir yandan da Hüseyin Paşa’ya kurdurduğu ordu ile kalleşçe bir plan hazırlar.
Bidar Sultan, oğlu için endişelenirken, gerçek yüzü ortaya çıkan Firuze artık yolun sonuna gelmiştir. Ahsen, Murat’ın evlilik teklifini kabul ederken diğer yandan başka bir evlilik yıkılmak üzeredir. Seniha’nın Mahmud Paşa’nın peşine taktığı hafiye, ihaneti doğrulamıştır ve Mahmud Paşa eşyalarıyla birlikte kapının önünde bulur kendini.
Seniha Mahmud Paşa’yı affedecek midir?
Ortadan kaybolan Abdülkadir’i kaçıranlar Parvus’un adamları mıdır?
Parvus ve Hüseyin Paşa’nın askerleri, Abdülhamid’in haremine saldırdığı anda, hazırlıksız yakalanan saray muhafızları Sultan’ı ve haremini koruyabilecekler midir?
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