Pakize Suda kimdir?
Pakize Suda, konuk olarak katıldığı programlar ve yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde kendi adını taşıyan karakteri canlandırdı. Peki, Pakize Suda kimdir?
Türk oyuncu, kitap ve köşe yazarı Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. 1969 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçildi.
Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı ve Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu.Birçok tv showu, dizi ve filmlerde yer alan Suda, kendini hem oyunculuk alanından hem de yazarlık alanında kanıtladı. Şu anda TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlamaktadır.
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