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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Pakize Suda kimdir?

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Pakize Suda kimdir?

Pakize Suda, konuk olarak katıldığı programlar ve yorumlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde kendi adını taşıyan karakteri canlandırdı. Peki, Pakize Suda kimdir?

Türk oyuncu, kitap ve köşe yazarı Pakize Suda, 23 Nisan 1952 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 17 yaşında Ege güzeli seçilen Suda, Girit Türklerindendir. İzmir Kız Lisesi'ni bitirdi. 1969 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçildi.

Kanal 1'de yaptığı çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttığı Lezzete Yolculuk programı ve Türkiye Konuşuyor isimli programı sundu.Birçok tv showu, dizi ve filmlerde yer alan Suda, kendini hem oyunculuk alanından hem de yazarlık alanında kanıtladı.  Şu anda TVem'de Her Şeyi Konuşalım isimli magazin programında magazin gündemini yorumlamaktadır.

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