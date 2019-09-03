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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Ozan Orhon kimdir, kaç yaşında?

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Ozan Orhon kimdir, kaç yaşında?

Kıbrıs'a yerleşip sakin bir hayat kuran Ozan Orhon, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Bir döneme damga vuran Ozan Orhon, midesine taktırdığı kelepçe ve daha sonrası verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Peki, Ozan Orhon kimdir, kaç yaşında?

Ozan Orhon, 3 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aynı zamanda Ünlü oyuncu Tekin Akmansoy'un torunudur. Oldu mu Şimdi? isimli ilk albümünü 1992'de piyasaya çıkaran Ozan Orhon'un. Bu albümdeki Saman Alevi, Ortada Kuyu Var, Zeynep ve Oldu mu Şimdi? şarkıları öne çıktı.

Müzik dışında sunuculuk da yaptı. 1993 yılında İnterstar'da yayınlanan "Senkron” adında bir yarışma eğlence programı sundu, 2006 yılında ise ShowTV'de “Pazar Keyfi” adındaki magazin programını ve “denemeye değer” isimli programı sundu.

19 Haziran 1997'de manken Ebru Şallı ile Sabancı Korusunda peri masalı gibi bir törenle evlenip bir yıl sonra boşandı, 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi bu evliliği 3 yıl sürmüş çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı var.

Askerliğini tankçı olarak yapmış ancak sağlık sorunları nedeniyle erken terhis edildi. 

Sanatçı 2009 yılı başlarında aşırı kiloları ile televizyon ekranlarına gelmiş midesine taktırdığı kelepçe ve daha sonrası verdiği kilolarla gündem oluşturmuş, mide kelepçesi sağlık sorunları nedeniyle alınmıştı. Mide Kelepçesi taktırdıktan sonra fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

2016 yılının Haziran ayında 1900 Orkestrası ile birlikte Doksanlı yıllarda öne çıkan duygusal şarkısı Canımsın Canımı yeniden yorumladı. 

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