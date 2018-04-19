Oyunculuk zeka işi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.04.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

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Oyunculuk zeka işi

İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran oyuncu Neslihan Yeldan merak edilenlerini anlattı.

İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına konuk oldu. Dizide Süreyya karakterinin teyzesini canlandıran ünlü oyuncu 'Teyze olmamak için yıllarca uğraştım!' dedi.

Teyze olmamak için yıllarca uğraştım!

“İstanbullu Gelin” dizisinde Süreyya’nın (Aslı Enver) teyzesi Senem’i canlandıran Neslihan Yeldan, “Teyze olmamak için yıllarca uğraştım. Şimdi sokakta benden büyükler bile ‘Teyze’ diyor. Dizide ‘Teyzoş’ diyor bana hep Süreyya karakteri. Teyze olduk yani. Ama teyze deyince böyle yaşlı, şişman ve hımbıl biri gelir akla...”

 Çılgın mıyım, o yüzden mi evde kaldım!

“Bir Demet Tiyatro”da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, kendisiyle ilgili ‘çılgın’ bir imaj oluştuğu söylenince şöyle dedi: “Çılgın mı! Gayet aklı başında bir insanım ben. Niye bana çılgın diyorsunuz? Seyirci de öyle diyor. Gayet ev hanımı gibi gider evimde oturur, işimi yapar, çocuğuma bakarım. Çılgınlık nedir? Nerem çılgın? Enerjim mi acaba? O yüzden mi evde kaldım acaba ben? Espri yapıyorum tabii. İki kere evlendim. Onu da arada söylemiş olayım.”

Oyunculuk zeka işi
 Tek başıma hem anne hem babayım

Aslan adında bir oğlu bulunan Neslihan Yeldan, nasıl bir anne olduğu sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben tek başıma hem anne hem babayım. Sosyal medya paylaşımlarımın altına insanlar ‘Ne şahane annesin, ne müthiş annesin’ yazıyorlar ama bence gayet ortalama bir anneyim. Çocuğum için en iyisini istiyorum, bütün anneler bunu ister. Ama anne olduktan sonra 180 derece değiştim. Her şey tamamen değişti. Yediğimden, içtiğimden, giydiğimden, düşünmemden, karakterimin sivri taraflarından tut hayata bakış açıma kadar her şey değişti. Dünyanın en güzel, en zor işi. Her evlenen çocuk yapmak zorunda değil. Gerçekten doğru düzgün bir insan yetiştirebilecek cesaretiniz varsa çocuk yapın. Çok zor iş.”

 Bu sezon iki oyunda

Neslihan Yeldan, rol aldığı iki oyunun detaylarını da anlattı: “Yen, dramatik bir oyun. Kötü bir anneyi oynuyorum. Gerçekten kötü, çocuklarına bakmayan bir kadın. 15 ve 17 yaşlarında iki oğlu var, onları bir evde bırakmış. Çocuklar bütün gün porno izleyip, video oyunları izleyip aç acına yaşıyorlar. Bu kadın da sevgilisiyle takılan, iyi annelikten fersah fersah uzakta biri. Oyun, çocukların hikayesini anlatıyor daha çok. Ve bir komşu kız gelip bunların hayatlarını değiştiriyor. Çok güzel ve çok zor bir tekst. Bayağı ter dökerek oynuyoruz ama oyunu beğenmeyene, etkilenmeyene, kapıda ağlamayana rastlamıyoruz. ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ ise Shakespeare’i tanımak adına çok önemli bir oyun. Komedi ve aşk üzerine. Geniş bir kadroya sahip. Kırmızı perdelerden oluşan bir dekorumuz var. Müziklerimiz çok güzel. Aleksandar Popovski yönetti. Çok çok keyifli bir oyun.”

Oyunculuk zeka işi

Neslihan Yeldan, “Tiyatroda öğrendiklerinizi dizi setinde unutmanız gerek” görüşüne katılmadığını söyledi: “Ben böyle bir şeye asla inanmıyorum. Tiyatro iyi bir oyuncunun arenasıdır zaten. İyi bir oyuncu tiyatroda oyununu oynar, dizide de kamera karşısında ne yapacağını bilir. Oyunculuk zeka işidir. Ben 5 yıl okudum, hiç okumayanla ben aynı yerde tutulamam. Tamam, konservatuvar olması gerekmiyor ama eğitim mutlaka olmalı. 1-2 yıllık okullar var, kurslar var. Böyle bir şey olabilir mi; ‘Ben ajanstan geldim, güzel bir kızım, yakışıklı bir gencim, dizilerde oynayacağım.’ Hayır, git eğitimini al. Sesini nasıl kullanacağını öğren, duyguyu nasıl vereceğini öğren. Karşına bir karakter geldiği zaman senaryoda, o nasıl davranmalı, bu bir dramaturji işidir, bunları nasıl yapman gerektiğini öğren. Sadece fizikle oyunculuk yapmaya çalışıyorsan, benim için hiçbir yerdesin.”

 

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