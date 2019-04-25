Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir?
Usta müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, oyunculuk kariyerine başlamasıyla beraber internette merak edilmeye devam ediyor. Özellikle magazin takipçileri Gökhan Gencebay'ın hayatı ve biyografisine ilişkin bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, en son Nöbet dizisinde yer alan Gökhan Gencebay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Gökhan Gencebay'ın hayatı ile ilgili bazı bilgiler.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu olan Gökhan Gencebay, 1,5 sene boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Gencebay, Nöbet dizisi ile televizyon dünyasındaki kariyerine başladı. Peki, Gçkhan Gencebay kimdir? İşte, Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın biyografisine dair bazı detaylar.
GÖKHAN GENCEBAY'IN HAYATI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.
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