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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 22:19, Son Güncelleme:

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir?

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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir?

Usta müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, oyunculuk kariyerine başlamasıyla beraber internette merak edilmeye devam ediyor. Özellikle magazin takipçileri Gökhan Gencebay'ın hayatı ve biyografisine ilişkin bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, en son Nöbet dizisinde yer alan Gökhan Gencebay kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Gökhan Gencebay'ın hayatı ile ilgili bazı bilgiler.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu olan Gökhan Gencebay, 1,5 sene boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Gencebay, Nöbet dizisi ile televizyon dünyasındaki kariyerine başladı. Peki, Gçkhan Gencebay kimdir? İşte, Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın biyografisine dair bazı detaylar.

GÖKHAN GENCEBAY'IN HAYATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini  işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.

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