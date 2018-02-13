Onur Akay kimdir kaç yaşında? Açıklamalara devam ediyor

Onur Akay, 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Onur Akay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı bölümünde 6 yıl okudu ve Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi bölümünü bitirdi. Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Süheyla Altmışdört ve Nevin İnam Karındaş gibi dönemin en önemli hocalarından musiki dersleri aldı.

MESAM üyesi olan Onur Akay, Türk musikisinde birçok nazariyatçının kabul ettiği Müstear'lı Nikriz, Müstear'lı Hicaz, Zirgüle'li Pençgâh isimlerini verdiği 3 bileşik makam buldu, terkib etti ve takım besteledi. Ayrıca bulduğu makamları, bestelediği örnek eserleriyle tanıttı. 1990 yılında, henüz 13 yaşındayken yaptığı 'Gönlümdeki Bahar' adlı ilk bestesinin sözleri Zeki Müren'e ait. Akay, ilk albümünü piyasaya çıkardıktan sonra ise, basında Zeki Müren'in veliahtı olarak anılmaya başladı. Sahnelere 1993 yılında çıkmaya başlayan ve TRT repertuarında çok sayıda eseri yer alan Onur Akay'ın, Semahat Özdenses, Erol Sayan, Suat Sayın, Necdet Tokatlıoğlu, Teoman Önaldı, Amir Ateş, Rüştü Eriç, Necdet Varol, Sadun Aksüt, Erdinç Çelikkol, Zeynettin Maraş, Gündoğdu Duran, Turhan Taşan, Osman Babuşçu ve İlgün Soysev gibi unutulmayacak bestekarlar tarafından şiirleri bestelendi. Eserleri, TRT sanatçıları ve ünlü isimler tarafından albümlerde ve canlı yayınlarda okundu. Üç şiiri Türk pop müziğinin öncülerinden Erol Büyükburç tarafından bestelendi. Sanat Güneşimiz Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık tarihi ise, Onur Akay'ın TRT Müzik'te yaptığı öneri ile, ilk defa 2012 yılında Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlandı. Bu Gece Kalıyorum isimli ilk stüdyo albümünü 1997 yılında, "Yaşar Kekeva Plakçılık" etiketiyle yayınladı ve büyük bir başarı elde etti. İstanbul Ağlıyor isimli ikinci stüdyo albümünü ise, 2001 yılında piyasaya sürdü ve bu albümden bir video klip çekti. Klip şarkısı olan İstanbul Ağlıyor listelerde ilk sıraya çıkmayı başardı ve bu şarkısıyla tüm Türkiye tarafından tanındı. Sanatçı, 15 yıl aradan sonra tek şarkıdan oluşan "Kavuşmak Yokmuş Kaderde" adlı single çalışması yaptı ve "MAP Production" etiketiyle, 2016 yılında dijital müzik platformlarında yayınladı. Onur Akay'ın çok sayıda ödülü vardır.

Onur Akay, 1991 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Tiyatro Kulübü'nde, Güngör Dilmen`in yazdığı "Kurban" adlı tiyatro eseri ile, "Murat" rolünde çocuk oyuncu olarak oyunculuğa başladı. 1997 yılında Mahallenin Muhtarları ve 2004 yılında Şöhretler Kebapçısı isimli iki dizide rol alarak oyunculuğu sürdürdü. 2015 yılında ise, çekimleri hâlâ devam eden "Oklarla Dans" isimli sinema filminde, gazino patronu rolünü üstlendiği basında yer aldı

1992 yılında, Ankara radyolarında Türk sanat müziği programları hazırlayıp sunan Onur Akay, ünlü oyuncu Semih Sergen’den diksiyon dersleri aldı. Radyolarda, sunuculuğa ve spikerliğe üç yıl devam etti. 2011 yılında "Keyf-i Muhabbet" ve 2012 yılında ise, "İftar Lezzeti" isimli iki ayrı televizyon programı sundu. Ayrıca, ünlü sunucu Müge Oruçkaptan'la beraber çok sayıda "Bayram Özel" ve "Yılbaşı Özel" televizyon programları sunan Akay, birçok ünlü ismi programlarına konuk etti.

1998 yılında, 245. sayıdan itibaren başladığı "ANA" isimli kültür ve sanat dergisinde, uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Onur Akay, son yıllarda ise kendi sosyal medya adreslerinden yazdıkları ile, Türkiye'nin en büyük gazeteleri ve ulusal haber kanalları tarafından sürekli kaynak gösterilince, 2014 yılında Haber Artı Türk'ün siyasi yazar kadrosuna alındı. Halen, Haber Artı Türk ve Aydınlık Gazetesi'nde yazıları yayınlanmaktadır. Yazdıkları ile binlerce haberde kaynak gösterilen Onur Akay, kısa sürede ulusal basın ve medyada büyük bir güven kazandı. Ayrıca sosyal medyada, 50'den fazla ünlü ismin ölüm haberini ilk yazan kişi olunca, magazin programları ve Türkiye'nin önde gelen gazeteleri, Onur Akay'ı 2016 yılında "Sanat Dünyasının Felaket Tellalı" olarak anmaya başladı.