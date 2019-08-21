New York’ta büyük ilgi
“Elimi Bırakma” dizisinin başrol oyuncusu Alp Navruz marka yüzü olduğu Saykı için Amerika’da ünlü fotoğrafçı Bell Soto’nun objektifinin karşısına geçti.
Alp Navruz, Saykı adlı giyim markasının reklam yüzü oldu. Reklam çekimi için Amerika’ya giden oyuncu için markanın New York’taki mağazasında özel bir davet düzenlendi. Navruz’un Amerika’da yaşayan hayranları mağaza önünde büyük kalabalık oluşturdu.
TÜRK STARLA MUHTEŞEM ÇEKİM
Alp Navruz’un reklam çekiminde 70 kişi çalıştı. Ünlü fotoğrafçı Bell Soto, Navruz’la çektirdiği fotoğrafı Instagram’ında paylaşarak ‘Türk starla muhteşem çekim’ yorumunu yaptı.
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