Nefes Nefese dizisi ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi
Nefes Nefese dizisinin yayın tarihi netleşti. Yönetmen koltuğunda ve başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel’in yer aldığı Nefes Nefese’nin yayına başlayacağı tarih, tanıtım fragmanıyla duyuruldu. Peki, Nefes Nefese dizisi ne zaman başlayacak?
Tanıtım fragmanları günlerdir ekranlarda dönen Nefes Nefese dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Yapımcılığını TMC Film’in üstlendiği başrollerinde Şükrü Özyıldız, Uğur Yücel, Şebnem Hassanisoughi, Melisa Şenolsun, Ezgi Şenler, Gülçin Santırcıoğlu ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı aksiyon dizisi Nefes Nefese, kısa bir süre sonra ekranlara “merhaba” diyecek. Çekimleri Adana ve Antakya’da devam eden Nefes Nefese, 1 Ağustos Çarşamba günü başlayacak.
Berlin'de, babası Ayaz Kıran'la (Uğur Yücel) sakin bir hayat süren Rüya'nın (Melisa Şenolsun) bir gün hiç görmediği annesinin Suriye'de olduğunu öğrenmesiyle başlıyor. Annesinin hayatta olduğunu öğrenen Rüya için işgal altındaki köye girmenin tek yolu Boran'la (Nick Xhelilaj) sahte bir evlilik yapmak. O güne kadar babasının dizinin dibinden ayrılmayan Rüya bu tehlikeli yolculuğa çıkmayı kafasına koyar. Ve yolu, altı yıl sonra ilk kez evine dönen Yusuf'la (Şükrü Özyıldız) kesişir. Suriye'deki annesini ararken Antakya'da kalabalık bir ailenin ve bambaşka bir maceranın içinde bulur kendini. İçine düştüğü tehlikeli maceranın baş mimarı, karanlık yönünü hiç bilmediği Atmaca lakaplı babasıdır.
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