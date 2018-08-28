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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
28.08.2018 - 22:24, Son Güncelleme:

Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında Selma'dan büyük plan!

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Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında Selma'dan büyük plan!

Nefes Nefese 4. bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Atmaca'nın kızının peşinde olduğunu gayet iyi bilen Selma, tüm Antakya'ya Zümrüt'ün kendisinde olduğuna dair bir söylenti yaymıştır. Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında hal böyle olunca Atmaca tuzağa doğru harekete geçmiştir. Peki, Nefes Nefese 4. bölüm 2. yeni fragmanında Selma bu konuda başarılı olabilecek midir? İşte, aksiyon dolu bir bölümle ekrana gelmesi beklenen diziden bazı tüyolar

Nefes Nefese 4. bölüm 2. fragmanında izleyicilere aksiyon ve gerilim içeren bir bölüm izleteceğinin sinyalini verdi. Atmaca'ya karşı harekete geçen Selma'nın büyük bir planı vardır. Kızı Zümrüt'e ulaşabilmek için her türlü girişimde bulunmaya hazır olan Atmaca, Nefes Nefese 4. bölüm 2. fragmanında tuzağa doğru adım adım devam etmektedir. Peki, Nefes Nefese 4. bölüm 2. fragmanında Atmaca bu tuzağa düşecek midir? İşte, yeni bölüm fragmanından detaylar

Nefes Nefese yeni bölüm fragmanında Selma, büyük planı için tüm Antakya'ya Zümrüt'ün kendisinde olduğuna dair haber salmıştır. Bu haber haliyle Atmaca'nın kulağına gitmiştir. Alacanlar Çiftliğinde ise Şakir Ağa için büyük bir bekleyiş hakimdir. İşte Nefes Nefese 4. bölüm 2. fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nefes Nefese'nin yeni bölümünde Alacanlar Çiftliği’ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa’nın kurtarılmasını beklemektedir. 

Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı (Melisa Şenolsun) Boran’ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır. 

Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler.

Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır. 

Yusuf’un ve Şakir Ağa’nın çiftliğe dönüşü sevinçle karşılanır. Herkes artık hayatlarının normale döneceğini düşünürken gelen bir telefonla her şey alt üst olur.

Ailesini daha fazla tehlikeye atmak istemeyen Şakir Ağa, Antakya’dan taşınmaya karar verir. Çiftliktekiler telaşla toplanırken yerinden kıpırdamayan bir kişi vardır. Şakir Ağa’nın eşi Afet... 

Alacan ailesi kaçıp gidecek midir? Yoksa kendi topraklarını Atmaca’ya karşı savunmaya devam mı edeceklerdir? 

Selma, Atmaca’yı yakalamak için bir plan yapar. Kılık değiştirip zümrüdün kendisinde olduğu haberini tüm Antakya’ya yayar. Bu haber kısa süre içinde Atmaca’ya ulaşır. 

Selma, Atmaca’yı tuzağına çekip onu tutuklamayı başarabilecek midir? 

Kızına bir türlü ulaşamadığı için gittikçe endişelenen Atmaca, Rüya’nın aslında burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Zümrüdün kaybolmasına sebep olan kızın ölüm emrini verirken aslında namlunun ucunda kendi kızı Rüya vardır.

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