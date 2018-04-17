Murat Yıldırım'dan iddialı açıklamalar yapıp elenen yarışmacıya ders gibi yanıt
Murat Yıldırım, dil bilgisi konusunda oldukça iddialı açıklamalar yapıp 'mütevazı' kelimesinin doğru yazılışını bilemeyen yarışmacıya öyle bir mesaj verdi ki...
ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de dil bilgisi konusunda oldukça iddialı olduğunu söyleyen yarışmacı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
'EN GÜVENDİĞİNİZ YERDEN HATA YAPTINIZ...'
Açıklamalarıyla iddialı bir yarışmacı perspektifi çizen Mustafa Kemal Balta, "Alçak gönüllü anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna, 'mütevazı' yerine 'mütevazi' yanıtını verince elendi.
Büyük bir şok yaşayan yarışmacının soruyu cevaplamadan önce iddialı konuşmasına gönderme yapan sunucu Murat Yıldırım, "En güvendiğiniz yerden hata yaptınız. 'Mütevazılık' yapmak istemem dediniz ama yanıldınız" ifadelerini kullandı.
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