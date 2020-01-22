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Haber Giriş: 22.01.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Memoli zılgıtı yedi! Hekimoğlu'nda neler oldu?

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Memoli zılgıtı yedi! Hekimoğlu'nda neler oldu?

Hekimoğlu 4. Bölümde Memoli, Hekimoğlu'ndan habersiz iş yapmaya kalkınca olanlar oluyor!

Hekimoğlu 21 Ocak Salı yayınlanan son bölümde Memoli, hastadan kan alma sırasında beklenmedik bir tepkiyle karşılaşıyor. Durumu kolaylaştırmak için de hastaya sakinleştirici verilmesini istiyor. Ancak verilen ilaç kısa sürede yan etki yapınca ortalık karışıyor. Ateş Hekimoğlu olanları öğreniyor ve Memoli'yi odasına çağırıyor. İkili arasında sert bir konuşma geçiyor. Memoli kendini savunurken, Ateş ona olan öfkesini giderek daha da belli ediyor. Memoli ve Ateş arasında geçen bu sürtüşme iplerin iyice gerilmesine neden oluyor. Ateş, kendi ekibinden birinin böyle bir hata yapmasını kabullenemiyor ve Memoli'yi adeta yerin dibine sokuyor!

 

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