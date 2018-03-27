“Mehmed Bir Cihan Fatihi” yeni bölümü ile ekrana geliyor!
Mehmed yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir.
Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer. Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir.
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