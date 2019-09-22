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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar

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MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar

MasterChef Türkiye pazar akşamı 17. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyunu oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmada, kırmızı ve mavi takım, soğuk kahve ile içilecek tatlıları yapmak mutfağa girip dakikalar ile mücadele etti. Gecenin sonunda ise bir isim kaptanlık ödülünü kazandı. Peki, MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Eleme ve dokunulmazlık öncesi yayınlanan yeni bölümde, kaptanlık yarışında MasterChef'e Alican adında yeni bir isim dahil oldu. Yeni yarışmacının, yarışta rekabetin gidişatını değiştirmesi bekleniyor.

MASTECHEF'TE KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?

MasterChef'in 17. bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanlık yarışı için karşı karşıya geldi. Mutfağa girip tatlı yapan yarışmacılardan biri en fazla puanı alarak yarışı birincilikle bitirdi.

MasterChef Türkiye'de Rıfat, Güzide ve Cemre en iyi tatlı tabağını yapan isimler seçildi. 3 yarışmacı şeflerden yeniden oylama aldı. 

Şeflerin oylaması sonucu MasterChef'te bu hafta Güzide kaptanlık yarışını kazandı. Somer Şef, Güzide'nin tatlısını oldukça beğendiğini dile getirdi. 

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