MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar
MasterChef Türkiye pazar akşamı 17. bölümü ile ekranlara geldi. MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyunu oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmada, kırmızı ve mavi takım, soğuk kahve ile içilecek tatlıları yapmak mutfağa girip dakikalar ile mücadele etti. Gecenin sonunda ise bir isim kaptanlık ödülünü kazandı. Peki, MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Eleme ve dokunulmazlık öncesi yayınlanan yeni bölümde, kaptanlık yarışında MasterChef'e Alican adında yeni bir isim dahil oldu. Yeni yarışmacının, yarışta rekabetin gidişatını değiştirmesi bekleniyor.
MASTECHEF'TE KAPTANLIK YARIŞINI KİM KAZANDI?
MasterChef'in 17. bölümünde kırmızı ve mavi takım kaptanlık yarışı için karşı karşıya geldi. Mutfağa girip tatlı yapan yarışmacılardan biri en fazla puanı alarak yarışı birincilikle bitirdi.
MasterChef Türkiye'de Rıfat, Güzide ve Cemre en iyi tatlı tabağını yapan isimler seçildi. 3 yarışmacı şeflerden yeniden oylama aldı.
Şeflerin oylaması sonucu MasterChef'te bu hafta Güzide kaptanlık yarışını kazandı. Somer Şef, Güzide'nin tatlısını oldukça beğendiğini dile getirdi.
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