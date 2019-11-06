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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef'te mavi takımda Cemre ve kırmızı takımda Eda önderliğindeki takımlar, dün akşam dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun kazanan takımın belli olmasının ardından, kaybeden takım kendi içinde bireysel dokunulmazlık için mücadecele etti. Gecenin sonunda haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 42. bölümünde takım dokunulmazlık heyecanı vardı. Pehlivanlar için yemek hazırlayan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılardan; çene çarpan çorbası, pırasa böreği, ciğer sarma, kuzu kol kapama ve triliçe yapmaları istendi. Bunun yanında bir de bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İşte, MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım'daki bölümünde yaşananlar...

Eleme oyununu kazanan Eda kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından mavi takım büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

Yarışmanın sonunda kazanan isim Kıvanç oldu. Dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, eleme potasına Mustafa'yı gönderdi. Eleme potasına gönderilen diğer yarışmacı ise yapılan oylama sonucu belli oldu.

Mavi takımda eleme adayı belirlenmesi için yapılan oylama Yasin ve Suna aynı sayıda oy alınca eleme adayını kaptan belirledi. Kaptan Cemre, eleme adayı olarak Suna'yı seçti.

Böylelikle haftanın ilk eleme adayları Mustafa ve Suna oldu. Diğer eleme adayları ise bu akşamki yarışmanın ardından belli olacak.

 

 

 

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