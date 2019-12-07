MasterChef eleme gecesinde bir ilk! Bu hafta MasterChef'ten kim elendi dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 6 Aralık Cuma akşamı eleme bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Büyük finale haftalar kala son 7'ye kalan isimler, bir hafta daha yarışmada kalmak için dokunulmazlık mücadelesi verdi. Cemre ve Yasin'in eleme potasında olduğu MasterChef'te bir kişi daha eleme adayı oldu. Öte yandan Somer Şef, Avustralya'ya gidiş hikayesini anlatarak yarışa renk kattı. Peki, MasterChef'te üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef'in son bölümünde yarışmaya ve hayallerine veda eden isim.

SOMER ŞEF AVUSTRALYA'YA GİRİŞ HİKAYESİNİ ANLATTI

MasterChef jürisi Somer Şef, dokunulmazlık oyunu sonrası Avustralya'ya gidiş hikayesini anlattı. Somer Şef, Avustralya'da restoran açma kararını verdikten sonra yakınlarının kendisiyle alay ettiğini ancak kendisinin vazgeçmediğini söyledi. Somer şef'in anlattıkları yarışmacılara adeta ders niteliğindeydi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan 62. bölümünde yarışmacıların yaptığı suşinin tadına bakan şefler haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan takımını açıkladı.

Yasin'in yaptığı tabağı beğenen Somer Şef, yarışmacıya övgüler yağdırdı. Yapılan oylama sonrası bu hafta mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu kazandı. Kırmızı takım ise, eleme oyununa dahil oldu.

6 ARALIK MASTERCHEF'TEN BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de, dokunulmazlık oyununu kaybettikleri için Batuhan direk eleme potasına girdi. Cemre ve Yasin'in ardından 3. eleme adayı olan yarışmacı takım arkadaşlarıyla beraber eleme oyununda ter döktü. Böylece MasterChef'te tüm takım yarışmacılarının elemeye girmesiyle bir ilk yaşandı.

Yemeklerin tadına bakan şefler birinci olarak Cemre'yi seçtiler. Bu hafta MasterChef'ten elenen isim Yasin oldu. Elendiğini öğrenen Yasin büyük üzüntü yaşadı.

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

Yasin Obuz, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme adayı olarak gündeme geldi. Rakibi Batuhan karşısında en kötü yemeği yapan Yasin MasterChef'ten elendi.