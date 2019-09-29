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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2019 - 23:50, Son Güncelleme:

MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de sezonun 21. bölümünde oynanan kaptanlık oyununun kazananı belli oldu. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapacak. Aynı zamanda karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçecek. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?

Ünlü şeflerin sunumunda yayınlanan MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Şefler yarışmacılardan pankek yapmalarını istedi. Yarışmacılar, pankek yaparken eğlenceli anlar yaşadılar. Öte yandan kaptanlık oyunu öncesinde söz alan yarışmacılardan Yasin ve Eda arasında tansiyon yükseldi. İşte, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim...

İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde kaptanlık yarışını Murat kazandı ve mavi takıma kaptan oldu. Öte yandan kırmızı takıma da kaptan olarak Faruk Batuhan'ı yolladı.

HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi Takım: Murat - Suna - Cemre - Batuhan - Yasin - Mustafa - Bahri

Kırmızı Takım: Faruk Batuhan - Ekin - Güzide - Açelya - Rıfat - Alican - Eda

MEHMET ŞEF SÖZÜNÜ TUTTU

MasterChef Türkiye 21. bölümde oynanan kaptanlık oyunu öncesinde Mehmet Şef yarışmacılara yönelttiği 'Limon tuzu nerene kullanılır?' sorusuna doğru yanıt veren yarışmacılara hediyelerini verdi. Mehmet Şef'in verdiği şef bıçağını Ekin ve Güzide kazandı.

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