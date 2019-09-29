MasterChef'te bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de sezonun 21. bölümünde oynanan kaptanlık oyununun kazananı belli oldu. Oyunu kazanan yarışmacı tüm hafta boyunca kendi seçeceği takıma kaptanlık yapacak. Aynı zamanda karşı takıma da istediği kişiyi kaptan olarak seçecek. Peki, MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı?
Ünlü şeflerin sunumunda yayınlanan MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ilk bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı vardı. Şefler yarışmacılardan pankek yapmalarını istedi. Yarışmacılar, pankek yaparken eğlenceli anlar yaşadılar. Öte yandan kaptanlık oyunu öncesinde söz alan yarışmacılardan Yasin ve Eda arasında tansiyon yükseldi. İşte, bu haftanın kaptanlık oyununu kazanan isim...
İlgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin 29 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelen bölümünde kaptanlık yarışını Murat kazandı ve mavi takıma kaptan oldu. Öte yandan kırmızı takıma da kaptan olarak Faruk Batuhan'ı yolladı.
HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU
Mavi Takım: Murat - Suna - Cemre - Batuhan - Yasin - Mustafa - Bahri
Kırmızı Takım: Faruk Batuhan - Ekin - Güzide - Açelya - Rıfat - Alican - Eda
MEHMET ŞEF SÖZÜNÜ TUTTU
MasterChef Türkiye 21. bölümde oynanan kaptanlık oyunu öncesinde Mehmet Şef yarışmacılara yönelttiği 'Limon tuzu nerene kullanılır?' sorusuna doğru yanıt veren yarışmacılara hediyelerini verdi. Mehmet Şef'in verdiği şef bıçağını Ekin ve Güzide kazandı.
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