Masterchef Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında?

Masterchef yarışması önümüzdeki hafta final yaparak sonlacak. Heyecan veren final öncesinde yarışmacıların kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki geçtiğimiz haftalarda elenen isimlerden olan Yasin Obuz kimdir?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.