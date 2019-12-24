Masterchef Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında?
Masterchef yarışmasının sevilen yarışmacılarından Yasin Obuz'un kişisel bilgileri merak ediliyor. Masterchef yarışmasının bitmesine çok az bir süre kala yarışmacıların hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. Peki Masterchef yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen yarışmacı Yasin Obuz kimdir ve kaç yaşında?
Masterchef yarışması önümüzdeki hafta final yaparak sonlacak. Heyecan veren final öncesinde yarışmacıların kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki geçtiğimiz haftalarda elenen isimlerden olan Yasin Obuz kimdir?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.
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