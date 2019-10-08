MasterChef yarışmacısı Yekaterina Sungur kimdir?
MasterChef Türkiye 25. bölümde Bahri'nin elenmesinin ardından yarışmaya katılan yeni yarışmacı Yekaterina oldu. 28 yaşındaki ev hanımı Yekaterina'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef yarışmacısı Yekaterina Sungur kimdir?
İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Yekaterina Sungur, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. İşte, MasterChef yarışmacısı Yekaterina Sungur hakkında merak edilen ayrıntılar...
MasterChef yarışmacısı Yekaterina Sungur, kendi ağzından hayat hikayesini şöyle anlatıyor;
12.12.1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ da doğdum. Babam Türkmenistan yüzme şampiyonu, milli yüzücü ve yüzme antrenörü, annem muhasebeci.
İlk ve orta öğrenimimi Aşkabat’ da tamamladım. Okuduğum Meslek Lisesi (İşletme Bölümü)’nden mezun olduğum yıl olan 1998’de o dönemde Aşkabat’ da bir inşaat şirketinde Şantiye Şefi olarak çalışmakta olan eşimle tanıştık ve 29.04.2010 tarihinde İstanbul-Türkiye’de hayatlarımızı birleştirerek evlendik.
Evlendikten sonra Türkiye’de “Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler” bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Rusça, Türkçe ve İngilizce dillerini ileri düzeyde biliyorum.
Timur ve Alparslan isimlerinde biri 6 diğeri 2 yaşında olmak üzere iki çocuğumuz var.
Yemeğe ve aşçılığa ilgim evlendikten sonra başladı. Evlenene kadar yemek yapmışlığım dahi yoktu. Bu konuda herhangi bir profesyonel eğitimim olmamakla birlikte, yemek yapmayı çok sevdiğim için kendi kendimi geliştirdim. Aşçılık ve yemek tarifleri konusunda araştırma yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyorum.
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