MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
MasterChef Türkiye'de heyecan fırtınası 3 Aralık Pazartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek. İlgiyle izlenen yarışma programı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala, MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler olacağına dair ipuçları veren yeni bölüm tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. İşte, MasterChef Türkiye 27. yeni bölüm tanıtım fragmanı...
Finale adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye yarışmacıları arasındaki rekabet de gün geçtikçe artarken, heyecan dolu yarışmanın yeni bölümü 3 Aralık'ta ekranlarda olacak. Türkiye'nin en iyisi olmak için kıyasıya mücadelen eden yarışmacılar yeni bölümde de hünerlerini sergileyecek. İşte, MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm tanıtımı...
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.
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