MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte kazanan yarışmacının alacağı büyük ödül
MasterChef Türkiye'de bu akşam oldukça heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam etti. Yarışma başlamadan önce şefler büyük bir sürpriz yaparak, yarışmacıların daha motive olması amacıyla büyük ödülün ne kadar olacağını söylediler. Öte yandan kaptanlığı kazanan Uğur mavi takıma Burcu ve Meltem'i aldı. Kırmızı takım kaptanı ise Eslem oldu ve kırmızı takımda yer alan diğer isimler Kerem ve Hakan oldu. Pişirilen yemeklerin ardından dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte kazanan yarışmacının alacağı büyük ödül.
Ekranların büyük bir beğeniyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşam mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık yarışını kazanmak için yarıştılar. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan Uğur takım kaptanlığını kazanan isim oldu ve karşı takımın kaptanı olarak Eslem'i seçti. Tuzda balık pişiren yarışmacılardan en beğenilen takım dokunulmazlığı kazanan takım oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte kazanan yarışmacının alacağı büyük ödül.
BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL
MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.
Takım kaptanlığını en güzel su böreğini yaparak kazanan Uğur bu akşam mavi takımın kaptanı oldu ve kırmızı takımın kaptanı olarak karşısına Eslem'i seçti. Tuzda balık pişiren yarışmacılar, ocak başında zor dakikalar yaşadı. Ayva tatlısı ve tuzda balığıyla en beğenilen takım kırmızı takım oldu ve böylece mavi takım eleme oyununa kaldı.
ELEME ADAYI KİM OLACAK?
Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacılarından Uğur, Burcu ve Meltem, eleme adayı olmamak adına dokunulmazlık oyunu için savaştılar. Islama köfte yapacak olan yarışmacılar, mangal başında eğlenceli dakikalar yaşadı. Oynanan oyunun ardından eleme adayı şeflerin kararının ardından belli olacak.
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.
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