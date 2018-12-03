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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.12.2018 - 23:41, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte kazanan yarışmacının alacağı büyük ödül

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MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte kazanan yarışmacının alacağı büyük ödül

MasterChef Türkiye'de bu akşam oldukça heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam etti. Yarışma başlamadan önce şefler büyük bir sürpriz yaparak, yarışmacıların daha motive olması amacıyla büyük ödülün ne kadar olacağını söylediler. Öte yandan kaptanlığı kazanan Uğur mavi takıma Burcu ve Meltem'i aldı. Kırmızı takım kaptanı ise Eslem oldu ve kırmızı takımda yer alan diğer isimler Kerem ve Hakan oldu. Pişirilen yemeklerin ardından dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte kazanan yarışmacının alacağı büyük ödül.

Ekranların büyük bir beğeniyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşam mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık yarışını kazanmak için yarıştılar. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan Uğur takım kaptanlığını kazanan isim oldu ve karşı takımın kaptanı olarak Eslem'i seçti. Tuzda balık pişiren yarışmacılardan en beğenilen takım dokunulmazlığı kazanan takım oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim olacak? İşte kazanan yarışmacının alacağı büyük ödül.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi. 

TAKIM YARIŞINI KİM KAZANDI?

Takım kaptanlığını en güzel su böreğini yaparak kazanan Uğur bu akşam mavi takımın kaptanı oldu ve kırmızı takımın kaptanı olarak karşısına Eslem'i seçti. Tuzda balık pişiren yarışmacılar, ocak başında zor dakikalar yaşadı. Ayva tatlısı ve tuzda balığıyla en beğenilen takım kırmızı takım oldu ve böylece mavi takım eleme oyununa kaldı.

ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Yarışmayı kaybeden mavi takım yarışmacılarından Uğur, Burcu ve Meltem, eleme adayı olmamak adına dokunulmazlık oyunu için savaştılar. Islama köfte yapacak olan yarışmacılar, mangal başında eğlenceli dakikalar yaşadı. Oynanan oyunun ardından eleme adayı şeflerin kararının ardından belli olacak.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Heyecan dolu yarışma MasterChef Türkiye'de geçen hafta eleme potasına kalan üçlü Mehmet, Eslem ve Burcu oldu. Mürdüm eriği soslu kuzu sırt ile buğday rizotto yemeği ile jüri karşısına çıkan üç isimden biri elendi. Eleme potasından ilk çıkan isim Burcu oldu, son ikiye ise Mehmet ve Eslem oldu. Tabağı en az beğenilen Mehmet, MasterChef'ten elendi.

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