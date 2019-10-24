MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi?
MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam heyecan seviyesi yüksek bir yarışma sahne aldı. İkinci kez dokunulmazlık yarışmasını kaybeden kırmızı takım 2 yarışmacı daha eleme potasına gönderdi. Peki MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim
MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam elenen isim oldukça sürpriz bir yarışmacı oldu. Şuana kadar en güçlü adaylar arasında olan bir isim MasterChef'e veda etti.
Yasin'in kaptanlığında ikinci oyununu kaybeden kırmızı takım, takım halinde eleme potasına gitti
MasterChef Türkiye yarışması dün oldukça zorlu bir dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Danilo Şef tarafından hazırlanan ton balığı menüsü yarışmacıları özellikle pişirme tekniği konusunda bir hayli zorladı. Bugüne kadar düzenlenen oyunlarda eksikleri çok olan ve şeflerden sürekli tavsiyeler alan Eda ise büyük bir sürpriz yaparak şeflerin istediği en iyi tabağı çıkarmayı başardı.
Faruk Batuhan, Mustafa, Batuhan ve Yasin geri de kaldığı eleme potasında ise yarışmaya veda isim herkesi şaşırttı. Faruk Batuhan dün akşam MasterChef'e veda eden isim oldu.
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