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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi?

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MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi?

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam heyecan seviyesi yüksek bir yarışma sahne aldı. İkinci kez dokunulmazlık yarışmasını kaybeden kırmızı takım 2 yarışmacı daha eleme potasına gönderdi. Peki MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi? İşte yarışmaya veda eden o isim

MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam elenen isim oldukça sürpriz bir yarışmacı oldu. Şuana kadar en güçlü adaylar arasında olan bir isim MasterChef'e veda etti.

Yasin'in kaptanlığında ikinci oyununu kaybeden kırmızı takım, takım halinde eleme potasına gitti

MasterChef Türkiye yarışması dün oldukça zorlu bir dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Danilo Şef tarafından hazırlanan ton balığı menüsü yarışmacıları özellikle pişirme tekniği konusunda bir hayli zorladı. Bugüne kadar düzenlenen oyunlarda eksikleri çok olan ve şeflerden sürekli tavsiyeler alan Eda ise büyük bir sürpriz yaparak şeflerin istediği en iyi tabağı çıkarmayı başardı.

Faruk Batuhan, Mustafa, Batuhan ve Yasin geri de kaldığı eleme potasında ise yarışmaya veda isim herkesi şaşırttı. Faruk Batuhan dün akşam MasterChef'e veda eden isim oldu.

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