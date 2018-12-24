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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Masterchef Türkiye birincisi kim oldu? Masterchef'i kim kazandı?

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Masterchef Türkiye birincisi kim oldu? Masterchef'i kim kazandı?

Masterchef Türkiye, dün akşam yayınlanan final bölümü ile birincisini ilan etti. Uğur ve Kerem'in kaldığı final etabında son performansları oylayan jüri üyeleri, verdikleri puanlar ile Masterchef kazananını belirledi. Canlı yayınla gerçekleşen geceye, yarışmacıların aileleri de katılım gösterdi. Peki, Masterchef Türkiye'de kazanan isim kim oldu? İşte, büyük bir eforun sergilendiği yarışmanın final etabından bazı detaylar

Masterchef Türkiye son bölümü ile dün gece ekranlardaydı. Canlı yayınla ekranlarda olan gecede 5 farklı etaba dahil olan yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle değerlendirildiler. Mühürlü zarflarla gerçekleştirilen oylamada, en çok puanı toplayan isim Masterchef Türkiye'nin kazananı oldu. İşte, şeflerden gelen oylama belirlenen yarışmanın birincisi ve geceye dair bazı detaylar

MASTERCHEF TÜRKİYE'Yİ KİM KAZANDI?

Şeflerin oylamasıyla an be an puanlanan final etabında, Uğur ve Kerem belirli bir noktaya kadar eşit puanlarla hareket etti. Son olarak ise Kerem ve Uğur canlı yayında imza yemeklerini yaptı. O ana kadar yarışma boyunca öğrendiklerinin bir ifadesi olacak olan son yemek, sunumuyla ve tadıyla en iyi puanı almak için yarıştı. 

Kerem'in 47, Uğur'un 44 puana sahip olduğu an itibariyle imza yemekleriyle değerlendirilmeye başlanan yarışmacılar, son puanlarını aldılar.

Buna göre, imza yemeğiyle birlikte Kerem 68, Uğur ise 69 puan alarak yarışmayı tamamladı.

Böylece Uğur Kardaş, Masterchef 2018'de 100 bin liralık büyük ödülü kazanan isim olarak şampiyonluk unvanını elde etti.

Masterchef Türkiye birincisi kim oldu Masterchefi kim kazandı

ÖZEL PUANLAMA YAPILDI

MasterChef Türkiye'de Uğur ve Kerem arasında finale özel puanlama sistemi gerçekleşti. Türkiye'nin ünlü şeflerinin çalıştığı yerlere giden ve o mutfakta yemek pişiren yarışmacılar, 3 farklı şeften 10 üzerinden puan aldı. Oldukça teknik yemekler pişiren yarışmacılardan ilk etabı puanlama sistemine göre Kerem kazandı. 

Masterchef Türkiye birincisi kim oldu Masterchefi kim kazandı

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL!

MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük bir sınav veren yarışmacılardan Uğur ve Kerem final etabında karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen puanlamanın ardından MasterChef şampiyonu Uğur oldu ve büyük ödül olan 100 bin TL'yi kazandı.

FİNALİSTLERE BÜYÜK ÖDÜL

Yarışmanın finalistleri olan Kerem ve Uğur arasında bu akşam aslında bir kaybeden olmadı. Şefler tarafından verilen büyük sürpriz belli oldu ve yarışmacılara büyük bir iş fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan isim Dubai'de harika bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ikincisi olan isim Kerem ise Somer Şef'in Avusturalya Sidney'de sahibi olduğu restoranda çalışacak.

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