Masterchef Türkiye birincisi kim oldu? Masterchef'i kim kazandı?
Masterchef Türkiye, dün akşam yayınlanan final bölümü ile birincisini ilan etti. Uğur ve Kerem'in kaldığı final etabında son performansları oylayan jüri üyeleri, verdikleri puanlar ile Masterchef kazananını belirledi. Canlı yayınla gerçekleşen geceye, yarışmacıların aileleri de katılım gösterdi. Peki, Masterchef Türkiye'de kazanan isim kim oldu? İşte, büyük bir eforun sergilendiği yarışmanın final etabından bazı detaylar
Masterchef Türkiye son bölümü ile dün gece ekranlardaydı. Canlı yayınla ekranlarda olan gecede 5 farklı etaba dahil olan yarışmacılar, hazırladıkları yemeklerle değerlendirildiler. Mühürlü zarflarla gerçekleştirilen oylamada, en çok puanı toplayan isim Masterchef Türkiye'nin kazananı oldu. İşte, şeflerden gelen oylama belirlenen yarışmanın birincisi ve geceye dair bazı detaylar
MASTERCHEF TÜRKİYE'Yİ KİM KAZANDI?
Şeflerin oylamasıyla an be an puanlanan final etabında, Uğur ve Kerem belirli bir noktaya kadar eşit puanlarla hareket etti. Son olarak ise Kerem ve Uğur canlı yayında imza yemeklerini yaptı. O ana kadar yarışma boyunca öğrendiklerinin bir ifadesi olacak olan son yemek, sunumuyla ve tadıyla en iyi puanı almak için yarıştı.
Kerem'in 47, Uğur'un 44 puana sahip olduğu an itibariyle imza yemekleriyle değerlendirilmeye başlanan yarışmacılar, son puanlarını aldılar.
Buna göre, imza yemeğiyle birlikte Kerem 68, Uğur ise 69 puan alarak yarışmayı tamamladı.
Böylece Uğur Kardaş, Masterchef 2018'de 100 bin liralık büyük ödülü kazanan isim olarak şampiyonluk unvanını elde etti.
ÖZEL PUANLAMA YAPILDI
MasterChef Türkiye'de Uğur ve Kerem arasında finale özel puanlama sistemi gerçekleşti. Türkiye'nin ünlü şeflerinin çalıştığı yerlere giden ve o mutfakta yemek pişiren yarışmacılar, 3 farklı şeften 10 üzerinden puan aldı. Oldukça teknik yemekler pişiren yarışmacılardan ilk etabı puanlama sistemine göre Kerem kazandı.
BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL!
MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük bir sınav veren yarışmacılardan Uğur ve Kerem final etabında karşı karşıya geldi. Şefler tarafından verilen puanlamanın ardından MasterChef şampiyonu Uğur oldu ve büyük ödül olan 100 bin TL'yi kazandı.
FİNALİSTLERE BÜYÜK ÖDÜL
Yarışmanın finalistleri olan Kerem ve Uğur arasında bu akşam aslında bir kaybeden olmadı. Şefler tarafından verilen büyük sürpriz belli oldu ve yarışmacılara büyük bir iş fırsatı sunuldu. Yarışmayı kazanan isim Dubai'de harika bir restoranda çalışma fırsatı yakaladı. Yarışmanın ikincisi olan isim Kerem ise Somer Şef'in Avusturalya Sidney'de sahibi olduğu restoranda çalışacak.
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