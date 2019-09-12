MasterChef Türkiye 12. son bölümünde Danilo Zanna'dan sürpriz ödül!
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde yarışmacılar MasterClass heyecanı yaşadı. MasterClass'ta Danilo Zanna'nın kendilerine özel olarak verdiği tarifi yapmaya çalışan MasterChef yarışmacıları, gecenin sonunda büyük ödülü almaya hak kazandı. İşte, MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen 12. son bölümü ve detaylı bilgiler
MasterChef Türkiye 12. son bölümünde Danilo Zanna, tart hamurunun nasıl açılacağını ve lezzetli bir tartın nasıl yapılacağını yarışmacılara gösterdi. MasterClass eğitimine katılmayı hak kazanan mavi takım, Danilo Zanna'dan öğrendiklerini pratiğe dökmeye çabaladı. İşte, MasterChef Türkiye'nin 12. son bölümünde yaşananlar
TART YAPMAYI ÖĞRENDİLER
Tart yapmayı öğrenen yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Zaman zaman Şef Danilo Zanna ile yarışmacılar arasında eğlenceli diyaloglar da yaşandı. Her yarışmacı ile özel olarak ilgilenen Danilo Zanna, büyük ödül olarak ise ceketini verdi. Türkiye'de giydiği ilk ceketini hediye olarak veren Danilo Zanna, kendisi için manevi değeri büyük olan ceketi, en iyi tartı yapan Cemre'ye teslim etti.
ÖNCEKİ AKŞAM KİM ELENDİ?
Son olarak önceki akşamki yarışmayı da kaybeden kırmızı takım 2 ismi daha eleme potasına göndermiş oldu. Orhan ve Ekin'in eleme potasına dahil olduğu yarışmada, Eda, Nalan, Ekin ve Orhan MasterChef'te kalmak için ter döktü.
Eleme yarışmasında Danilo şefin hazırladığı menüyü hazırlayan yarışmacılar bu yemek sonrasında eleme kararını bekledi.
Şeflerin verdiği karar doğrultusunda Ekin eleme potasından birinci olarak ayrılırken, yarışmaya veda eden isim Nalan oldu
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