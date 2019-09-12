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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 07:24, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye 12. son bölümünde Danilo Zanna'dan sürpriz ödül!

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MasterChef Türkiye 12. son bölümünde Danilo Zanna'dan sürpriz ödül!

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde yarışmacılar MasterClass heyecanı yaşadı. MasterClass'ta Danilo Zanna'nın kendilerine özel olarak verdiği tarifi yapmaya çalışan MasterChef yarışmacıları, gecenin sonunda büyük ödülü almaya hak kazandı. İşte, MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekrana gelen 12. son bölümü ve detaylı bilgiler

MasterChef Türkiye 12. son bölümünde Danilo Zanna, tart hamurunun nasıl açılacağını ve lezzetli bir tartın nasıl yapılacağını yarışmacılara gösterdi. MasterClass eğitimine katılmayı hak kazanan mavi takım, Danilo Zanna'dan öğrendiklerini pratiğe dökmeye çabaladı. İşte, MasterChef Türkiye'nin 12. son bölümünde yaşananlar

TART YAPMAYI ÖĞRENDİLER

Tart yapmayı öğrenen yarışmacılar, mutfakta tüm hünerlerini gösterdi. Zaman zaman Şef Danilo Zanna ile yarışmacılar arasında eğlenceli diyaloglar da yaşandı. Her yarışmacı ile özel olarak ilgilenen Danilo Zanna, büyük ödül olarak ise ceketini verdi. Türkiye'de giydiği ilk ceketini hediye olarak veren Danilo Zanna, kendisi için manevi değeri büyük olan ceketi, en iyi tartı yapan Cemre'ye teslim etti.

MasterChef Türkiye 12. son bölümünde Danilo Zannadan sürpriz ödül

ÖNCEKİ AKŞAM KİM ELENDİ?

Son olarak önceki akşamki yarışmayı da kaybeden kırmızı takım 2 ismi daha eleme potasına göndermiş oldu. Orhan ve Ekin'in eleme potasına dahil olduğu yarışmada, Eda, Nalan, Ekin ve Orhan MasterChef'te kalmak için ter döktü.

Eleme yarışmasında Danilo şefin hazırladığı menüyü hazırlayan yarışmacılar bu yemek sonrasında eleme kararını bekledi.

Şeflerin verdiği karar doğrultusunda Ekin eleme potasından birinci olarak ayrılırken, yarışmaya veda eden isim Nalan oldu

 

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