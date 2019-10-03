MasterChef son bölümünde kim kazandı? MasterClass ödülünü kim kazandı?
MasterChef'te dün akşam MasterClass heyecanı yaşandı. Ünlü pastacı Sedat Yaman ile birlikte en iyi pastayı yapmaya çalışan yarışmacılar ciddi bir mücadele verdi. Sedat Şef, kendi pastasına en yakın pastayı yapan bir yarışmacıyı ödüllendirerek MasterClas eğitimine tabi tuttu. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elenmişti ve MasterClass birincisi kim oldu? İşte, o isim hakkında bazı bilgile
Son bölümde MasterClass heyecanı yaşayan şef adayları, zorlu bir mücadelenin içerisinde girdiler. Sedat Şef'in yaptığı üstü granit desenli pastanın bire bir aynısını yapmaya çalışan yarışmacılar, MasterClass'a gidebilmek için ter döktü. Kendi pastasına en çok benzeyen bir pastayı tercih eden Sedat Şef, MasterClass eğitimini bu yarışmacıya verecek. Peki, MasterClass ödülünü kim kazandı? İşte, MasterChef'te önceki akşam elenen isim ve MasterClass oyununda yaşanan olaylar
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterClass ödülü için pasta yapan yarışmacılar, dekor açısından hayli zor olan pastayı icra edebilmek için ciddi manada ter döktü. Genel olarak pastaları değerlendiren şefler, 3 pastayı finale taşıdı. Ekin, Eda ve Alican'ın finale kaldığı MasterClass'ta, kazanan Alican'ın pastası oldu.
KİM ELENMİŞTİ?
MasterChef'te 1 Ekim akşamı eleme adayları, Alican, Bahri, Eda ve Batuhan oldu. 4 aday, eleme potasında kendilerinden istenen tarifi yaptı. Ancak, yemeği yanarak talihsizlik yaşayan Bahri, elenen isim olarak belirlendi.
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