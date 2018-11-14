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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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14.11.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Masterchef Murat neden diskalifiye edildi?

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Masterchef Murat neden diskalifiye edildi?

Masterchef, dün akşam ekrana gelen bölümünde diskalifiye şokuyla gündeme geldi. Yarışma esnasında çok konuşması ve tuhaf hareketleriyle ön plana çıkan Murat, sergilediği tavırlar ile bardağı taşıran son damlaya imza atmış oldu. İşte, dün akşamki 22. bölüm ile diskalifiye edilerek elenen Masterchef Murat hakkında bazı bilgiler

Yarışmadaki arkadaşlarını ve jüri üyelerini çileden çıkaran Murat için Masterchef'in dün akşamki bölümünde kararlar verildi. Yarışma esnasında sergilediği hareketlerle hem diğer yarışmacıları hem de jüri üyelerini zor durumda bırakan Murat, alınan kararla diskalifiye edildi. Bu kararı vermek zorunda olduklarını aktaran şefler, açıklamayı paylaştı. İşte, o açıklama;

Masterchef Murat diskalifiye edildiYarışmadaki arkadaşlarını ve jüri üyelerini çileden çıkaran Murat için Masterchef'in dün akşamki bölümünde diskalifiye kararı açıklandı
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Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef'te kritik bir eleme gecesi yaşandı. Haftanın ilk oyununu kaybeden mavi takımdan Meltem eleme potasına giren isim olmuştu. İkinci eleme oyunu ise dış çekim olarak gerçekleşti ve yarışmacılar alışveriş merkezinde bulunan konuklara yemek pişirdi. İkinci eleme oyununu kaybeden taraf ise kırmızı takım oldu ve kırmızı takımdan Kerem ve Uğur eleme potasına girdi. Meltem, Kerem ve Uğur arasında heyecan dolu bir eleme yaşandı. Fakat eleme akşamına damgasını vuran olay Murat'ın hareketleri oldu. Şefleri ve konuğa yaptığı saygısızlık sebebiyle, sus ikazlarına uymayan ve sürekli konuşmaya devam eden Murat büyük bir şok yaşadı. Meltem, Uğur ve Kerem arasından bir kişi elenmeyi beklerken elenen isim şeflerin kararıyla Murat oldu. Murat yarışmadan diskalifiye edildi.

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