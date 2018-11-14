Masterchef Murat neden diskalifiye edildi?
Masterchef, dün akşam ekrana gelen bölümünde diskalifiye şokuyla gündeme geldi. Yarışma esnasında çok konuşması ve tuhaf hareketleriyle ön plana çıkan Murat, sergilediği tavırlar ile bardağı taşıran son damlaya imza atmış oldu. İşte, dün akşamki 22. bölüm ile diskalifiye edilerek elenen Masterchef Murat hakkında bazı bilgiler
Yarışmadaki arkadaşlarını ve jüri üyelerini çileden çıkaran Murat için Masterchef'in dün akşamki bölümünde kararlar verildi. Yarışma esnasında sergilediği hareketlerle hem diğer yarışmacıları hem de jüri üyelerini zor durumda bırakan Murat, alınan kararla diskalifiye edildi. Bu kararı vermek zorunda olduklarını aktaran şefler, açıklamayı paylaştı. İşte, o açıklama;
Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef'te kritik bir eleme gecesi yaşandı. Haftanın ilk oyununu kaybeden mavi takımdan Meltem eleme potasına giren isim olmuştu. İkinci eleme oyunu ise dış çekim olarak gerçekleşti ve yarışmacılar alışveriş merkezinde bulunan konuklara yemek pişirdi. İkinci eleme oyununu kaybeden taraf ise kırmızı takım oldu ve kırmızı takımdan Kerem ve Uğur eleme potasına girdi. Meltem, Kerem ve Uğur arasında heyecan dolu bir eleme yaşandı. Fakat eleme akşamına damgasını vuran olay Murat'ın hareketleri oldu. Şefleri ve konuğa yaptığı saygısızlık sebebiyle, sus ikazlarına uymayan ve sürekli konuşmaya devam eden Murat büyük bir şok yaşadı. Meltem, Uğur ve Kerem arasından bir kişi elenmeyi beklerken elenen isim şeflerin kararıyla Murat oldu. Murat yarışmadan diskalifiye edildi.
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