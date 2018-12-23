Masterchef Kerem kimdir? Askerde bile mutfağı bırakamadı!
Masterchef yarışmasının finalist ismi olan Kerem Giritlioğlu, final akşamının araştırılan ismi oldu. Yarışma boyunca birçok etabı başarıyla tamamlayarak final etabına gelmeye hak kazanan Masterchef Kerem Giritlioğlu, birçok kişi tarafından biyografisiyle sorgulanmaya başlandı. Peki, askerlik görevini yaparken bile yemek ve aşçılıktan uzak duramayan Mastercef Kerem Giritlioğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Masterchef Türkiye'nin 2018 finaline katılma şansını yakalayan Kerem Giritlioğlu, birçok kişinin gündeminde yer aldı. Yarışma gecesine yönelik iddialı sözleriyle dikkat çeken Masterchef Kerem, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Kerem Giritlioğlu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MASTERCHEF KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?
Masterchef yarışmasının final etabına yönelik söylediği, "Bundan sonra varsa elimden o kupayı alabilecek, buyrun. Ben adım adım Masterchef olmaya geliyorum sözleriyle dikkat çeken Kerem Giritlioğlu, Azerbaycan kökenli Türk vatandaşıdır.
Şampiyonluk yolunda son aşamaya gelen 1992 doğumlu Kerem Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi görmüştür. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye’de birçok restoran ve otelde görev almıştır.
Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.
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