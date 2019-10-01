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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

MasterChef 30 Eylül eleme adayı kim oldu? Son bölümde dokunulmazlık kimin oldu?

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MasterChef 30 Eylül eleme adayı kim oldu? Son bölümde dokunulmazlık kimin oldu?

MasterChef 30 Eylül akşamı yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Düello oyununun oynandığı MasterChef'te yarışmacılar bire bir performans göstererek takım dokunulmazlığını kazanmak için mücadele etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme potasına giren ilk isim, bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı tarafından belirlendi. Diğer eleme adayını ise kaybeden takım içerisindeki oylamalar belirledi. İşte, MasterChef eleme potası ve eleme adayları hakkında bazı bilgiler

MasterChef eleme adayları, 30 Eylül akşamı oynanan düello oyununun ardından netleşti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının bire bir mücadele ettiği MasterChef düello oyununda bir takım kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlık için ciddi bir efor sarf edildi. İşte, MasterChef son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve bireysel isim ile birlikte eleme potası detayları

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununun kazananı düello ile belirlendi. Her yarışmacının bireysel olarak karşı takım yarışmacısı ile mücadele ettiği MasterChef dokunulmazlık oyunununda kazanan taraf mavi takım oldu. Böylece mavi takım, eleme potasından kurtulmuş oldu. 

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda yarışmacılar, Mehmet Şef'in çıkardığı tabağa yakın bir tabak çıkarmaya çalıştı. Güzide, Ekin ve Faruk Batuhan'ın tabağı, en çok beğenilen tabak oldu. Bu tabaklardan ise Ekin'in yemekleri biraz daha üst seviyede bulunarak kazanan oldu. Böylece Ekin bireysel dokunulmazlığı elde ederek bir aday belirleme hakkını elde etti.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Potada eleme adaylarından ilkini, bireysel dokunulmazlığı elde eden Ekin belirledi. Ekin, Eda'yı ilk isim olarak seçti. İkinci eleme adayı ise takım içi oylamaları ile belirlendi. Buna göre en fazla oyu alan Alican ikinci eleme adayı olarak potaya gitti.

 

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