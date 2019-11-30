Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. bölüm fragmanında Yıldız şaşırtıyor...

Kuzey’in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Yıldız’ın bunu öğrenmesi, Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecektir. Kuzey, bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Nahide ve Sefer’in destek gücü, yeterli olacak mıdır; şans, kimden yana olacaktır? Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Yıldız, yıllardır hayalini kurduğu aşkına hem bir nefes kadar yakın, hem de bir o kadar uzaktır. Sonunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olur. İmkansız denen şey olmuş, aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Bundan sonra aşıkların işi gerçekten çok zordur.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. Bölümünde; Kuzey amacına ulaşmış, sonunda Yıldız’ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve baş başadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız’ı hiç tanımadığı bir Kuzey’le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Tüm şartlar Kuzey’in lehinedir o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur. Baş başa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzey’le Yıldız değildir. Kadıoğulları ve Mollaoğulları’nın nerdeyse tamamı birbirini kaçırmıştır. Kimi mutlu sona ulaşırken kimi bedbaht talihiyle başbaşa kalmıştır.

İçlerinde en azimlisi, kaçırma işini en çok ciddiye alan da kuşkusuz Pembe’dir. Doktoru için büyük bir organizasyona girişmiştir. Pembe’nin hedefini elde etmesi için hiçbir engel kalmamıştır. Pembe bu sefer, makûs talihini yeneceğine çok inanmıştır. Kuzey, Yıldız’la aralarındaki buzları eritmeye çalışırken bir yandan da Şule cephesinde mücadeleye devam eder. Kuzey, hedefine odaklanmış, Yıldız’la arasına girecek tüm engelleri bertaraf etmek için herkesi organize eder. Artık tüm kontrol ondadır. Ama Kuzey’in hesap edemediği hamleler, Kuzey ve Yıldız’ı beklemektedir.