Kuruluş Osman'ın 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Obada dengeler değişiyor

Çarşamba akşamları ekranlara gelen Kuruluş Osman, 15 Ocak tarihinde 7. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yayınlanan son bölümde Ertuğrul Gazi'nin obaya gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, bu haftaki bölümde ise, Osman Bey'in amcası Dündar Bey ile yaşacağı gerginlik izleyenleri heyecanlandıracak. İşte, Kuruluş Osman 7. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun’un şifasını Yannis’in elinden alıp Kulucahisar Kalesi’nin arkasındaki gizli el olan Yannis’i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman’ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman’ı karşılayan kişi, Yannis’in ta kendisidir. Osman ile Yannis’in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı’yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis’in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı’nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?