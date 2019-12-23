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GeriTelevizyon Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Bala Hatun'la evlenmek istiyor
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Televizyon
23.12.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Bala Hatun'la evlenmek istiyor

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Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Bala Hatun'la evlenmek istiyor

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Özge Törer, Saruhan Hünel gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta ekranlara gelecek olan 6. bölümünde Osman Bey, Bala Hatun'la evlenmek isteyecek. Osman Bey'in savaş hazırlıkları sürerken Selcan Hatun ise obaya geri gelecek. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kuruluş Osman 6. bölüm fragmanı.

Yayın hayatına geçtiğimiz ay başlayan Kuruluş Osman 25 Aralık akşamı 6. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Heyecanın giderek arttığı Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in savaş hazırlıklarına başlaması damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman yeni bölüm 2. fragmanı.

KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?

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