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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 19:56, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman dizisi başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın 1.bölüm tanıtım fragmanları

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Kuruluş Osman dizisi başlıyor! İşte Kuruluş Osman'ın 1.bölüm tanıtım fragmanları

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi, ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in Osman Gazi rolüne hayat verdiği Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatılacağı dizinin ilk tanıtım fragmanları dikkatleri üzerine çekti. Dizinin ilk bölüm fragmanlarına Osman Gazi ve Bamsı Bey'in diyalogları damga vurdu. İşte, Kuruluş Osman'ın 1.bölüm tanıtım fragmanları ve diziyle ilgili bilgiler.

Uzun süredir çekimleri devam eden Kuruluş Osman dizisi, 20 Kasım Çarşamba akşamı birinci bölümü ile ATV ekranlarında izleyicilere merhaba diyecek. Oyuncu kadrosu son haftalara kadar sır gibi saklanan dizide, Burak Özçivit, Aslıhan Karalar, Nurettin Sönmez, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte, Kuruluş Osman'ın birinci bölüm fragmanları.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM ÖZETİ

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

“İHANET ZALİMLEŞTİ”

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.

"KUTLU SANCAĞI ASLA DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

Kuruluş Osman'ın birinci bölüm fragmanına Osman Gazi'yi canlandıracak olan oyuncu Burak Özçivit söylediği şu sözler damga vurdu;

Biz bu ocağın ataşını Malazgirt'te atam Alparslan ile beraber anladık Bamsı Bey! Bu topraklara vatan diyebilmek için yılmadan cenk ettik. İmdi, bu fidanı gümrah bir çınar eyleme vaktidir. O çınar altında nice süphan göğüslü alpler, gölplü hatunlar, yeni bir devletin ataşını anlayacaklar.

Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda başrol oyuncusu olarak Burak Özçivit fragmanlarda kendini gösteriyor. Burak Özçivit dizide Osman karakterine can verecek.

İşte dizinin oyuncu kadrosu ve dizide rolleri
Saruhan Hünel - Alişar
İsmail Hakkı Ürün - Samsa
Özge Törer - Bala Hatun
Abdül Süsler - Kalanoz
Ragıp Savaş - Dündar
Alma Terziç - İsodora
Ayşegül Günay Demir - Zöhre
Nurettin Sönmez - Bamsı
Seda Yıldız - Şeyh Edebali

150 kişilik sanat grubu; binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak, yaydan oluşan döneme ait silahlar, döneme ait mobilyalar, günlük eşyalar ve aksesuvarlar üretti. Dekorların inşası altı ay sürerken, sanat grubu yüz elli bin metrekare kumaş kullandı.

Dizi için 70 adet at satın alındı ve Bozdağ Film Platosu'nda at çiftliği kuruldu. Dizide atlar dışında; koyunlar, keçiler, bülbüller, keklikler, yılanlar, fareler ve akrepler de kullanıldı. Sette sürekli veteriner hekim bulunduruluyor.

 

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