MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın dürüm barışı
GeriTelevizyon Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın dürüm barışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 01.01.2020 - 15:30,Son Güncelleme:/

Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın dürüm barışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın dürüm barışı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir dönem 'Yaşamayanlar' dizisinde rol aldığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyor" sözleri çok konuşulmuştu.

Dürümlü poz verdiler
Nilperi Şahinkaya da, “Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü” demişti.
Aynı YouTube kanalına konuk olan oyuncular dürümlü poz vererek aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.

12
Kerem Bürsinden yeni açıklama: Soğanlı, sarımsaklı dürüm olayı çok büyüdü
Kerem Bürsin'den yeni açıklama: Soğanlı, sarımsaklı dürüm olayı çok büyüdü!



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle