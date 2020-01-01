Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın dürüm barışı

Dürümlü poz verdiler

Nilperi Şahinkaya da, “Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü” demişti.

Aynı YouTube kanalına konuk olan oyuncular dürümlü poz vererek aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.





