Haber Giriş: 01.01.2020 - 15:30,
Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın dürüm barışı
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir dönem 'Yaşamayanlar' dizisinde rol aldığı Nilperi Şahinkaya ile ilgili "Soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da 'Gel beni öp' diyor" sözleri çok konuşulmuştu.
Dürümlü poz verdiler
Nilperi Şahinkaya da, “Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü” demişti.
Aynı YouTube kanalına konuk olan oyuncular dürümlü poz vererek aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.
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