Kadro yenilendi
TRT 1’in dönem dizisi “Payitaht Abdülhamid”, yenilenen oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
ES Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4’üncü sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın’ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid’in oyuncu kadrosuna ise 5 yeni isim katılıyor. Devrim Yakut “Cemile Sultan”, Sermet Yeşil “Zalman David Levontin”, Ceyhun Mengirlioğlu “Mehmet Celaleddin”, Gülsüm İlhan Ali “Gülcemal” ve Alp Akar da “Ahmet Nurettin Efendi” rolleriyle ekrana gelecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle