Kadın'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı Kadın, salı akşamı ekranlara 73. bölümü ile geldi. Kadın'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin önümüzdeki haftaki bölümünde Arif'in Bahar'a söyleyeceği sözler damga vuracak. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kadın dizisinin 74. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın dizisi 26 Kasım Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Kadın'ın son bölümünde, Şirin'in kurduğu tuzak, Arif'i korkunç bir tehlikeye sürükledi. Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır.
Arif’in Bahar’dan uzak durması için Berşan’ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif’in Bahar’ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.
Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecektir. Şirin’in bu planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek?
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