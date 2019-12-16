Kadın'ın son bölümü sonrası 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Salı akşamları ekranlara gelen Kadın dizisinin merakla beklenen 76. bölümü 17 Aralık'ta diziseverlerle buluştu. Dram yüklü dizinin bu haftaki bölümünde yaşananlar herkesi heyecanlandırdı. Merak uyandıran bölüm sonrası dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Kadın'ın 77. yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte, Kadın'ın yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar.

KADIN'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şirin’in söylediklerinden sonra daha fazla para almak için Arda’yı yanına almaya çalışan Dursun hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır. Daha önce eline hiç silah almayan Enver’in Arda’yı vermemek için Dursun’u tehdit etmesi herkese büyük bir şok ve korku yaşatır.

Bahar’a aldığı kolyeyi tekrar onun boynunda görmesi ise Arif’i mutlu etmiştir. Bahar için uzun zaman sonra bir şeylerin değiştiğini hisseden Arif bunun üzerine yeniden umutlanır. Yaptığı kötülüklerden sonra hiç kimsenin onu istememesi Şirin’i huzursuz etmeye başlar ve bunun üzerine yapacağı yeni bir plan herkesi çok daha zor bir duruma sokacaktır.