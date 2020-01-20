Kadın'ın 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar ve Arif arasında yakınlaşma!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın 21 Ocak Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde yaşananlarla heyecanın arttığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'ın bu haftaki bölüm fragmanına sinirlerine hakim olamayan Bahar'ın Şirin'e saldırması damga vurdu. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı...

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şirin’in Arif’e her şeyi itiraf etmesi üzerine işler iyice karışır. Arif’in ise şüpheleri boşa çıkmamış ve Şirin ile konuşmalarını kayda almıştır. Artık elinde bir cinayet itirafı bulunan Arif, her şeyi herkese anlatmak için fırsat kollar. Şirin ise Arif’in aldığı ses kaydından habersiz kötülüklerine tüm hızıyla devam etmektedir. Ama sıradaki düşündüğü şey herkesin ona karşı gardını almasına neden olacak ve bu olaydan sonra sinirlerine hakim olamayan Bahar da Şirin’e güzel bir ders verecektir.

Çektikleri tüm acılardan ve ayrılıklardan sonra Arif ile Bahar tarafında ise her şey yoluna girecek mi? Finale son 3 bölüm kala Arif ve Bahar tarafında neler değişecek? Şirin, yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek mi?