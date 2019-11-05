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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.11.2019 - 23:51, Son Güncelleme:

Kadın'ın 70. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Kadın'ın 70. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamları ekranlara gelen Kadın, bu hafta yayınlanan 70. bölümü ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kadın dizisinin son bölümünde, Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin'in kafasında kurduğu plan izleyenleri heyecanlandırdı. Son bölümün ardından, dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kadın'ın 70. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 5 Kasım Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Kadın dizisinin son bölümünde izleyicileri meraklandıran anlar ekranlara yansıdı. Peki, Kadın'ın 70. bölümünde neler oldu? 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? işte, dizinin yeni bölümüne dair merak edilen bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor?

Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır.

Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?

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