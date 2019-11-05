Kadın'ın 70. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Salı akşamları ekranlara gelen Kadın, bu hafta yayınlanan 70. bölümü ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kadın dizisinin son bölümünde, Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin'in kafasında kurduğu plan izleyenleri heyecanlandırdı. Son bölümün ardından, dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kadın'ın 70. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 5 Kasım Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Kadın dizisinin son bölümünde izleyicileri meraklandıran anlar ekranlara yansıdı. Peki, Kadın'ın 70. bölümünde neler oldu? 71. bölüm fragmanı yayınlandı mı? işte, dizinin yeni bölümüne dair merak edilen bilgiler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Arif’e karşı bir anda davranışları değişen Şirin’in aklında bir plan vardır. Arif’e daha yakın olmaya çalışan Şirin, bu şekilde Bahar’dan mı yoksa Arif’ten mi intikam almayı planlıyor?
Bahar ve Ceyda’nın Berşan’ın yardımıyla bulduğu iş ise Bahar’ı şüphelendirmiştir. Bir şeylerin ters gittiğini düşünse de çocukları için bu işten vazgeçmek istemez. Yeni tanıştığı yemek işinin patronu olan Cem ise çok ilginç bir karakterdir ve Bahar bunun farkına varmıştır. İş ile ilgili iletişim kurduğu insanlar da onu daha çok şüphelendirmeye başlar. Bunun üzerine Bahar ve Ceyda’nın evine baskın olması onları daha çok korkutacak ve kafalarını iyice karıştıracaktır.
Yeni gizemli patron Cem gerçekten tehlikeli biri midir?
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