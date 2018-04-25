Kadın yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından geldi: Şirin kaçırıldı
Salı dizisi Kadın'ın olaylı son bölümünün hemen ardından yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. Geçmiş ve bugünün iç içe geçtiği Kadın'ın önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümüne dair önemli ipuçları veren fragmanda Sarp'a gerçekleri anlatamadan kaçırılan Şirin, annesi ve babasıyla tehdit edilirken; Şirin'e yardım eden Levent ile merak uyandıran bir konuşma yapıyor. İşte Kadın son bölümde yaşananların kısa bir özeti ve yeni gelişmelerden ilk detaylar!
Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta başka bir sürprizin yaşandığı Kadın’ın son bölümünde Bahar’a uyan iliğin Şirin’den çıkması Enver ve Hatice’yi karşı karşıya getirdi, ikilinin boşanma kararı Şirin’i çıldırttı. Finale ise Şirin’ doğrultulan silah ve Şirin’in arkadaşı Levent ve Sarp’ın karşı karşıya geldiği anlar damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kadın yeni bölümünden ilk görüntüler!
Gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmaya çalışan Suat’ın tuttuğu adam Şirin’i kaçırıp anne ve babasıyla tehdit eder. Aynı sıralarda Şirin tarafından kullanılan ve her şeyden haberdar olan Levent, Sarp ile karşı karşıyadır. Şirin’in nasıl bir tercih yapacağı, Sarp ve Levent arasındaki diyalogların detayları 1 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak olan Kadın yeni bölümünde belli olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hatice ve Enver’den uygun iliğin bulunduğunu öğrenen Bahar hayatının en mutlu günlerinden birini yaşar. Uygun iliğin Şirin’in iliği olduğundan habersiz bu güzel haberi herkesle paylaşır. Sarp’ın Şirin’e olan nefretinin en büyük sebebinin Bahar, Nisan ve Doruk’un ölümü olduğunu düşünen Şirin, Sarp’ı bulmak ve ona gerçekleri söylemek için elinden geleni yapar. Levent’in zaafından yararlanan Şirin, Levent’i kullanarak Sarp’ın yeni kimliğine ulaşır. Tüm olanların Suat’ın kulağına gitmesi üzerine ise Suat’ın yeni bir hamlesi olacaktır...
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