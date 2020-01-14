Kadın 78.bölüm fragmanında Şirin Sarp'ı öldürdüğünü itiraf edecek mi?

Kadın 78. bölüm fragmanı, son bölümün ardından dikkatleri üzerine çekti. Şirin'in iyice çığırından çıkması ailenin en büyük sorunu olurken, Arif'in karşılaştığı sözler çok büyük ağırlığa neden olacaktır. Kadın yeni bölüm fragmanında Şirin'in evindeki hırsıza Sarp'ı öldürdüğünü itiraf etmesi, Arif tarafından duyulmuştur. Peki, Arif bunun üzerine Bahar'a herhangi bir bilgi verecek midir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni yıla girmeye hazırlandıkları sırada apartmanda duyulan silah sesi herkesi korkutmuştur. Arif’in bu olay sırasında Şirin’in konuşmalarına tanık olması ise onu oldukça şaşırtır. Çünkü Şirin eve giren hırsıza ablasının kocasını öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bu olay aynı zamanda da Bahar’ın Arif’i kaybetmeye dayanamayacağını anlamasına neden olmuştur. Bunu Arif’e itiraf etmesi ise ikisini birbirine daha da yakınlaştıracaktır.



Büyük finale son 4 bölüm kala her şey gün yüzüne çıkmak üzeredir. Şirin’in artık yaptıklarına tahammülü kalmayan Arif her şeyi anlatacak mı, yoksa kimse üzülmesin diye sessiz mi kalacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.