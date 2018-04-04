Kadın 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Sarp Şirin’i tanıdı mı?
Kadın dizisi dün akşam sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Geçmiş ve geleceğin iç içe işlendiği Kadın son bölüm final sahnesiyle şok etkisi yarattı. Sarp ve Şirin'in karşılaşma anı nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Son bölümün hemen ardından yeni görüntüler de paylaşıldı. İşte Kadın’ın yeni fragmanı ve son bölümden kısa bir özet!
Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. 3 Nisan Salı akşamı yayınlanan Kadın 23. bölümünde Şirin oyunlarını sürdürmeye devam ederken; Bahar, hastalığının ilerlemesi nedeniyle zor anlar yaşamaya başladı. Öte yandan Bahar ve çocuklarına duyduğu özlemi dinmek bilmeyen Sarp, mahalleye gitmeye karar verdi. Hatice ve Enver’in peşine düşen Sarp, Şirin ile yüz yüze geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? Sar ve Şirin yüzleşmesi dengeleri nasıl değiştirecek? Sarp, Şirin’i tanıyacak mı? İşte Kadın 24. bölüm görüntüleri!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek istedi. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalıştı. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istiyordu. Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başardı. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artıyordu. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başladı. Telefonu için mahalleye giden Şirin ise mahallede çok büyük bir sürprizle karşılaştı.
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