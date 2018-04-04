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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.04.2018 - 10:36, Son Güncelleme:

Kadın 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Sarp Şirin’i tanıdı mı?

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Kadın 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Sarp Şirin’i tanıdı mı?

Kadın dizisi dün akşam sürprizlerle dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Geçmiş ve geleceğin iç içe işlendiği Kadın son bölüm final sahnesiyle şok etkisi yarattı. Sarp ve Şirin'in karşılaşma anı nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Son bölümün hemen ardından yeni görüntüler de paylaşıldı. İşte Kadın’ın yeni fragmanı ve son bölümden kısa bir özet!

Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. 3 Nisan Salı akşamı yayınlanan Kadın 23. bölümünde Şirin oyunlarını sürdürmeye devam ederken; Bahar, hastalığının ilerlemesi nedeniyle zor anlar yaşamaya başladı. Öte yandan Bahar ve çocuklarına duyduğu özlemi dinmek bilmeyen Sarp, mahalleye gitmeye karar verdi. Hatice ve Enver’in peşine düşen Sarp, Şirin ile yüz yüze geldi. Peki yeni bölümde neler olacak? Sar ve Şirin yüzleşmesi dengeleri nasıl değiştirecek? Sarp, Şirin’i tanıyacak mı? İşte Kadın 24. bölüm görüntüleri!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pırıl duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek istedi. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalıştı. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istiyordu. Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başardı. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artıyordu. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başladı. Telefonu için mahalleye giden Şirin ise mahallede çok büyük bir sürprizle karşılaştı.

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