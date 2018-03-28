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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.03.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

Kadın 23. yeni bölüm fragmanında Şirin Sarp'ı görüyor!

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Kadın 23. yeni bölüm fragmanında Şirin Sarp'ı görüyor!

Kadın dizisinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'nın 23. bölümüne dair önemli ipuçları ve detaylar veren fragmana Şirin ile Sarp'ın hiç beklenmedik bir şekilde karşılaşması adeta damga vurdu. Peki, Kadın dizisinin yeni bölümünde başka neler olacak? Kadın 23. bölüm fragmanında başka neler var?

Salı akşamları seyircileri ekrana kilitleyen Kadın dizisinin sürprizlerle dolu son bölümünün hemen ardından, gelecek hafta yayınlanacak olan 23. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Bahar ve Şirin nihayet yüzleşti, Bahar'ın ise artık kimseye güveni kalmadı. Son bölümün ardından merakla beklenen 23. bölüm fragmanında ise Sarp, Bahar'ı bulmak için araştırma yapıyor. Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Sarp ve Şirin'in beklenmedik bir şekilde karşılaşması oldu. İşte Kadın 23. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların kısa bir özeti...

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. 3 Nisan tarihinde yayınlanacak olan Kadın'ın 23 bölümünde Sarp ile karşılaşan Şirin'in ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Kadın 23. bölüm fragmanı.

KADIN DİZİSİNİN 22. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Şirin ile yüzleşen Bahar ona karşı nefretle doludur. Şirin ise her zamanki gibi tüm soğukluğuyla Bahar’ın karşısındadır. Olanlardan sonra herkese karşı güvenini yitiren Bahar, etrafındakileri affetmemekte de kararlıdır. Sadece Bahar’ın iyiliğini istediği için susan Arif ise bunu daha fazla kabullenemez ve içindeki hisleri açıkça Bahar’a söyler. Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenen Pırıl ise bir şekilde onları görmek ister. Ama Bahar hiç düşündüğü gibi bir kadın çıkmayacak ve Alp’i kaybetme korkusu daha da artacaktır.

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