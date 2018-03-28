Kadın 23. yeni bölüm fragmanında Şirin Sarp'ı görüyor!
Kadın dizisinin ekranlara gelen son bölümünün ardından merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'nın 23. bölümüne dair önemli ipuçları ve detaylar veren fragmana Şirin ile Sarp'ın hiç beklenmedik bir şekilde karşılaşması adeta damga vurdu. Peki, Kadın dizisinin yeni bölümünde başka neler olacak? Kadın 23. bölüm fragmanında başka neler var?
Salı akşamları seyircileri ekrana kilitleyen Kadın dizisinin sürprizlerle dolu son bölümünün hemen ardından, gelecek hafta yayınlanacak olan 23. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Bahar ve Şirin nihayet yüzleşti, Bahar'ın ise artık kimseye güveni kalmadı. Son bölümün ardından merakla beklenen 23. bölüm fragmanında ise Sarp, Bahar'ı bulmak için araştırma yapıyor. Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Sarp ve Şirin'in beklenmedik bir şekilde karşılaşması oldu. İşte Kadın 23. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananların kısa bir özeti...
Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. 3 Nisan tarihinde yayınlanacak olan Kadın'ın 23 bölümünde Sarp ile karşılaşan Şirin'in ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Kadın 23. bölüm fragmanı.
KADIN DİZİSİNİN 22. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Şirin ile yüzleşen Bahar ona karşı nefretle doludur. Şirin ise her zamanki gibi tüm soğukluğuyla Bahar’ın karşısındadır. Olanlardan sonra herkese karşı güvenini yitiren Bahar, etrafındakileri affetmemekte de kararlıdır. Sadece Bahar’ın iyiliğini istediği için susan Arif ise bunu daha fazla kabullenemez ve içindeki hisleri açıkça Bahar’a söyler. Bahar ve çocukların yaşadığını öğrenen Pırıl ise bir şekilde onları görmek ister. Ama Bahar hiç düşündüğü gibi bir kadın çıkmayacak ve Alp’i kaybetme korkusu daha da artacaktır.
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