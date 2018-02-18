Jet Sosyete'nin Yaşar Yüksel'i Çağlar Çorumlu kimdir? Kaç yaşındadır?

Çağlar Çorumlu, 1977 yılında tarihinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Çorumlu Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde tamamlamıştır.
"Kabare Taksim" ekibine dahil olarak profesyonel kariyere adım atan Çağlar Çorumlu, TRT'de yayınlanan "7 Numara" dizide rol almakla beraber TV dünyasına da giriş yapmış oldu. 2012 yılında "Şark Dişçisi" adlı oyundaki "Taparnigos" rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülünü almaya hak kazanan Çağlar Çorumlu, "Güldür Güldür" adlı eğlence programında hayat verdiği "Eşofmanlı Şevket Hoca" karakteri ile büyük ses getirdi.
Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile dünya evine girmiştir. Tecrübeli oyuncu son olarak Jet Sosyete dizisinde "Yaşar Yüksel" rolü ile izleyici karşısına çıkacak.
YAŞAR YÜKSEL (ÇAĞLAR ÇORUMLU)
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu olan Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’da bir gecekondu semtinde yaşayan bir aile babasıdır. Yaşar Yüksel'in rutin ve sıkıcı hayatı, çalıştığı şirkete beklenmedik şekilde genel müdür olarak atanmasıyla tamamen değişecektir.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Cebimdeki Yabancı : - 2018
Arif V 216 : Zeki Müren - 2018
Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017
Tatlım Tatlım:Haybeden Gerçeküstü Aşk 2017
Kor : Aslan - 2016
Bulantı: Beşir - 2015
Yok Artık! : Semih 2015 [1]
Pek Yakında : Zeki - 2014
Daire : Necip - 2014
Aldırma Gönül : Levent - 2013
Cesur Hemşire : Babür - 2013
Güldür Güldür : Şevket - 2013
İbret-i Ailem : Kenan - 2012
Koyu Kırmızı : Galip - 2012
Prensesin Uykusu : -Aziz 2010
Rina : Umut - 2009
Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009
Haneler : Çağlar - 2009
Osmanlı Cumhuriyeti :Piştici 2008
Üvey Aile : Feyyaz - 2008
Derman : Güven - 2008
Avrupa Yakası : 2007
Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006
Kader (film) : Kamil - 2006
Hayat Türküsü : Sezgin - 2006
Ah Polis Olsam : 2006
Yanılgılar : Mehmet - 2006
Ters Köşe : Sinan - 2005
Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005
Yedi Numara : Yusuf 2000
ALDIĞI ÖDÜLLER
2015 yılında 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde Komedi dalında, Pek Yakında filmindeki rolü ile "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı.
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