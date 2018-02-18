Jet Sosyete'nin Yaşar Yüksel'i Çağlar Çorumlu kimdir? Kaç yaşındadır?

Çağlar Çorumlu, 1977 yılında tarihinde Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Çorumlu Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

"Kabare Taksim" ekibine dahil olarak profesyonel kariyere adım atan Çağlar Çorumlu, TRT'de yayınlanan "7 Numara" dizide rol almakla beraber TV dünyasına da giriş yapmış oldu. 2012 yılında "Şark Dişçisi" adlı oyundaki "Taparnigos" rolü ile "Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu" ödülünü almaya hak kazanan Çağlar Çorumlu, "Güldür Güldür" adlı eğlence programında hayat verdiği "Eşofmanlı Şevket Hoca" karakteri ile büyük ses getirdi.

Çağlar Çorumlu 2012 yılında Gaye Çorumlu ile dünya evine girmiştir. Tecrübeli oyuncu son olarak Jet Sosyete dizisinde "Yaşar Yüksel" rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

YAŞAR YÜKSEL (ÇAĞLAR ÇORUMLU)

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu olan Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’da bir gecekondu semtinde yaşayan bir aile babasıdır. Yaşar Yüksel'in rutin ve sıkıcı hayatı, çalıştığı şirkete beklenmedik şekilde genel müdür olarak atanmasıyla tamamen değişecektir.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Cebimdeki Yabancı : - 2018

Arif V 216 : Zeki Müren - 2018

Kolonya Cumhuriyeti : Peker - 2017

Tatlım Tatlım:Haybeden Gerçeküstü Aşk 2017

Kor : Aslan - 2016

Bulantı: Beşir - 2015

Yok Artık! : Semih 2015 [1]

Pek Yakında : Zeki - 2014

Daire : Necip - 2014

Aldırma Gönül : Levent - 2013

Cesur Hemşire : Babür - 2013

Güldür Güldür : Şevket - 2013

İbret-i Ailem : Kenan - 2012

Koyu Kırmızı : Galip - 2012

Prensesin Uykusu : -Aziz 2010

Rina : Umut - 2009

Teyzanne : Şaşkın Bakkal - 2009

Haneler : Çağlar - 2009

Osmanlı Cumhuriyeti :Piştici 2008

Üvey Aile : Feyyaz - 2008

Derman : Güven - 2008

Avrupa Yakası : 2007

Ezo Gelin 1. Sezon : Zeki - 2006

Kader (film) : Kamil - 2006

Hayat Türküsü : Sezgin - 2006

Ah Polis Olsam : 2006

Yanılgılar : Mehmet - 2006

Ters Köşe : Sinan - 2005

Gece Yürüyüşü : Hakan - 2005

Yedi Numara : Yusuf 2000

ALDIĞI ÖDÜLLER

2015 yılında 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nde Komedi dalında, Pek Yakında filmindeki rolü ile "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü aldı.